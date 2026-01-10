Яке релігійне свято відзначається 11 січня 2026: традиції та молитва

Свята 11 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Теодосія Великого

11 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодосія Великого, засновника спільножительного чернецтва. Це свято присвячене життю святого, який поєднав суворий аскетизм із безмежним милосердям до людей.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Теодосія Великого

11 січня християни згадують преподобного Теодосія Великого (424–529 рр.), який народився в Каппадокії. Відвідавши Святу Землю, він оселився в печері, де, за переказами, зупинялися волхви, що йшли до новонародженого Христа. Там він провів 30 років у пості та молитві.

Згодом навколо нього зібралося багато учнів, і Теодосій заснував перший в історії монастир зі статутом спільного життя (кіновію). У його обителі панував лад і взаємодопомога, були збудовані лікарні та притулки для знедолених. Святий мав потужний духовний авторитет і навіть у глибокій старості відстоював істинну віру перед імператорами-єретиками. Він відійшов у вічність у віці 105 років, залишивши по собі приклад невтомної праці та любові до ближнього.

Молитва дня

О, преподобний Отче Теодосію, великий наставнику ченців і заступнику всіх вірних! Ти, що все життя своє присвятив служінню Богу та людям, почуй нині молитву нашу. Виблагай у Господа для нас силу духу, щоб ми в терпінні несли свій хрест, і любов щиру, щоб ми могли допомагати ближнім своїм. Захисти нашу землю від бід і чвар твоїм потужним заступництвом перед Престолом Всевишнього. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Теодосієм-весняком» або «Теодосієвими морозами», залежно від того, якою була погода:

Тепла погода 11 січня – до ранньої, але затяжної весни.

Якщо на деревах зранку іній – восени буде багатий врожай хліба.

На небі з’явилися «хибні сонця» (гало) – чекайте на потужну заметіль і посилення холодів.

Сніг іде з самого ранку – літо буде вологим і прохолодним.

Коротке потепління в цей день вважалося передвісником дощового літа.

У давнину вірили, що 11 січня не можна позичати гроші або хліб, щоб не прикликати скруту в дім, а вечір варто провести у колі родини за щирою розмовою.