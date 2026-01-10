Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди

Замість роботи на фабриці, Річарда і ще трьох громадян Уганди привезли до військової частини і змусили підписати контракт

Бійцям 63-ї окремої механізованої бригади здався російський найманець із Уганди. Ледь живий обмерзлий африканець прибіг на один із блокпостів поблизу Лиману. Він був без зброї і кричав про допомогу. Як інформує «Главком», відео із полоненим бригада опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Виявилося, що найманця звуть Річард. Він яскраво описав своє злиденне життя у рідній Уганді. Мовляв, із дружиною та двома доньками жив у маленькому будинку, де було лише дві кімнати. Працював у столиці країни Кампалі прибиральником у супермаркеті, іноді таксував. Заробляв лише 50 доларів на місяць. Цього на їжу, і то не вистачало. Тож коли знайомий запропонував шукати щастя в Росії, Річард радо погодився. Навіть узяв кредит у банку, щоб дістатися до країни мрії. Та замість роботи на фабриці, Річарда і ще трьох громадян Уганди привезли до військової частини і змусили підписати контракт. Під дулом автомата, запевняє найманець.

«Ми заїхали і нам сказали: «Вибачте, хлопці, але тепер ви в російській армії». Ми сказали: «Ні-ні, ми не для того приїхали». Але вони відповіли, що ворота заблоковані і виходу нема. До нас підвели солдата зі зброєю, і сказали: «Підписуйте папери». До голови приставили зброю», – розповів Річард.

Далі були холодні окопи, страх, відсутність їжі та води. Африканець каже, що зумів утекти. Зняв із себе каску, бронежилет, викинув автомат, і з криком «Допоможіть, я не винен», побіг у бік українських позицій. Співвітчизників Річард попереджає, що навіть на найспокусливіші пропозиції роботи в Росії приставати не варто, інакше біля їхньої скроні теж буде дуло автомата. І потрапити в полон до ЗСУ пощастить не усім.

Нагадаємо, на Куп'янщині 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу із позивним Ніхто.

Раніше полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати.

Також українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.