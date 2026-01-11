Головна Країна Суспільство
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
Надія Смук закінчила курси медичної підготовки й у липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України
колаж: glavcom.ua

Надія Смук уберегла не одне життя, однак злощасна війна забрала її

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Надію Смук. 

Старший солдат Надія Смук загинула 23 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку, в районі села Степове. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду

Народилася Надія Дмитрівна Смук 21 лютого 1983 року у селі Василів на Заставнівщині. Закінчила місцеву школу, опісля вступила у педагогічний коледж, де отримала фах учителя німецької мови. Пізніше продовжила навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на історичному факультеті (спеціалізація «Міжнародні відносини»).

Надія Смук служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях
Надія Смук служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях
фото: Чернівецька обласна рада

Щоб вдосконалити знання мови, їздила за програмою Au-Pair до Німеччини. Вивчала також англійську, французьку і польську. Працювала на освітянській ниві, а також в обласному пенсійному фонді Чернівців.

Із 2013 до 2019 рік Надія Смук жила у Польщі, де була активісткою Клубу українських жінок, брала участь у майстер-класах, походах, проводила виставки й зустрічі. Дуже любила дітей, знаходила з ними спільну мову, жила їхніми проблемами.

Під час пандемії Covid-19 повернулася в Україну. Працювала в школі східних мов та єдиноборств «Udokan» у Львові. Потім поїхала у рідне село, почала викладати німецьку мову у школі сусідніх Кулівців. За спогадами близьких, діти дуже любили свою вчительку.

Надія Смук працювала на освітянській ниві, а також в обласному пенсійному фонді Чернівців
Надія Смук працювала на освітянській ниві, а також в обласному пенсійному фонді Чернівців
фото: Чернівецька обласна рада

«Надія була відповідальною, надійною і порядною, – згадує її сестра Валентина. – Це була людина честі і совісті, життєлюбна, і, як сонечко, завжди усміхнена і відкрита».

Перші місяці після вторгнення Надія Смук займалася волонтерством. Однак під час шкільних канікул закінчила курси медичної підготовки – хотіла рятувати людей. У липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України. Про своє рішення сказала рідним, коли вже була на передовій. Служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Переживала за побратимів, намагалася викладатися на повну.

У часи пандемії коронавірусу Надія повернулася додому на Буковину, де працювала репетитором польської мови, а також вчителем у сусідньому селі Кулівці
У часи пандемії коронавірусу Надія повернулася додому на Буковину, де працювала репетитором польської мови, а також вчителем у сусідньому селі Кулівці
фото з відкритих джерел

Надії подобалось куховарити. На фронті, щоб підняти бійцям настрій, варила то борщі, то капусняки, пекла млинці. Дуже любила тварин. У неї був пес на прізвисько Фагот і собака Віка. Також вона піклувалася про пораненого голуба, якого назвала Паоло. Кохалася в квітах, найбільше їй подобалися лілії.

Старший солдат Надія Смук загинула 23 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку, в районі села Степове. Життя захисниці обірвав артобстріл, коли вона надавала допомогу пораненим.

Надії Смук назавжди 40
Надії Смук назавжди 40
фото: Чернівецька обласна рада

Поховали захисницю в рідному Василеві. Їй назавжди 40 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

