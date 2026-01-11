Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук

Надія Смук уберегла не одне життя, однак злощасна війна забрала її

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Надію Смук.

Старший солдат Надія Смук загинула 23 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку, в районі села Степове. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народилася Надія Дмитрівна Смук 21 лютого 1983 року у селі Василів на Заставнівщині. Закінчила місцеву школу, опісля вступила у педагогічний коледж, де отримала фах учителя німецької мови. Пізніше продовжила навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на історичному факультеті (спеціалізація «Міжнародні відносини»).

Надія Смук служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях фото: Чернівецька обласна рада

Щоб вдосконалити знання мови, їздила за програмою Au-Pair до Німеччини. Вивчала також англійську, французьку і польську. Працювала на освітянській ниві, а також в обласному пенсійному фонді Чернівців.

Із 2013 до 2019 рік Надія Смук жила у Польщі, де була активісткою Клубу українських жінок, брала участь у майстер-класах, походах, проводила виставки й зустрічі. Дуже любила дітей, знаходила з ними спільну мову, жила їхніми проблемами.

Під час пандемії Covid-19 повернулася в Україну. Працювала в школі східних мов та єдиноборств «Udokan» у Львові. Потім поїхала у рідне село, почала викладати німецьку мову у школі сусідніх Кулівців. За спогадами близьких, діти дуже любили свою вчительку.

Надія Смук працювала на освітянській ниві, а також в обласному пенсійному фонді Чернівців фото: Чернівецька обласна рада

«Надія була відповідальною, надійною і порядною, – згадує її сестра Валентина. – Це була людина честі і совісті, життєлюбна, і, як сонечко, завжди усміхнена і відкрита».

Перші місяці після вторгнення Надія Смук займалася волонтерством. Однак під час шкільних канікул закінчила курси медичної підготовки – хотіла рятувати людей. У липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України. Про своє рішення сказала рідним, коли вже була на передовій. Служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Переживала за побратимів, намагалася викладатися на повну.

У часи пандемії коронавірусу Надія повернулася додому на Буковину, де працювала репетитором польської мови, а також вчителем у сусідньому селі Кулівці фото з відкритих джерел

Надії подобалось куховарити. На фронті, щоб підняти бійцям настрій, варила то борщі, то капусняки, пекла млинці. Дуже любила тварин. У неї був пес на прізвисько Фагот і собака Віка. Також вона піклувалася про пораненого голуба, якого назвала Паоло. Кохалася в квітах, найбільше їй подобалися лілії.

Старший солдат Надія Смук загинула 23 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку, в районі села Степове. Життя захисниці обірвав артобстріл, коли вона надавала допомогу пораненим.

Надії Смук назавжди 40 фото: Чернівецька обласна рада

Поховали захисницю в рідному Василеві. Їй назавжди 40 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.