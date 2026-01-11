11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 січня у світі відзначають Міжнародний день «дякую» – одне з найввічливіших свят у календарі. Віряни вшановують пам'ять преподобного Теодосія Великого, засновника спільножительного чернецтва. У народі цей день вважався часом перелому зими, коли морози могли бути особливо дошкульні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 січня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день «дякую»

Це свято було започатковане за ініціативи ЮНЕСКО та ООН. Його мета – нагадати світові про важливість ввічливості та щирої вдячності. Психологи стверджують, що слово «дякую» має потужний позитивний вплив на емоційний стан людини, яка його чує, і тієї, яка його промовляє.

Міжнародний день рівності на роботі

Основна мета – заохотити різноманіття робочих місць, побороти дискримінацію за ознакою статі, віку, раси, релігії та фізичних чи розумових вад, яка існує у сфері зайнятості. Вперше цей день відзначили у 2017 р. у Лондоні в будівлі Leadenhall Building. Також пройшли заходи по всьому світі – в США, Австралії, Японії.

Головна мета свята є і його найбільшою проблемою. Попри те, що в більшості країн діють антидискримінаційні закони, нерівність на роботі розповсюджена навіть у розвинутих державах. Основна причина такого положення – упередженість. Багато роботодавців ненавмисно чи несвідомо оцінюють робітників упереджено замість того, щоб спиратись тільки на досвід, знання та навички. Боротьба за рівність триває вже десятиліттями.

Згідно з інформацією Всесвітнього економічного форуму, для досягнення економічної рівності між чоловіками і жінками потрібно 170 років. Ще одна мета дня – прискорити цей процес.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Теодосія Великого

11 січня християни вшановують преподобного Теодосія Великого (V–VI ст.), який став засновником спільножительного чернецтва в Палестині. Народився він у Каппадокії та з юності прагнув до духовного життя. Теодосій заснував монастир біля Вифлеєма, де запровадив суворий статут: ченці мали спільно працювати, молитися та ділити трапезу.

Преподобний Теодосій мав потужний дар зцілення та пророцтва. Він прожив 105 років, залишивши по собі спадщину милосердя – при його обителі завжди діяли лікарні та притулки для подорожніх і бідних.

Народні вірування та прикмети

Наші предки спостерігали за погодою цього дня, щоб знати, чого чекати від весни:

Якщо на Теодосія тепло – весна буде ранньою, але дощовою.

Сильний мороз цього дня обіцяє, що літо буде засушливим.

Завірюха 11 січня віщує похмурий та холодний липень.

Якщо на небі мало хмар – чекайте на швидке посилення холодів.

Почути стукіт дятла – до швидкої відлиги.

Історичні події

49 до н. е. – Юлій Цезар перейшов Рубікон разом зі своєю армією, ввівши Римську республіку в стан війни;

1569 – перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі собору Св. Павла;

1693 – землетрус та цунамі на Сицилії пошкодили 70 міст та спричинили близько 60 тис. жертв;

1759 – у Філадельфії (штат Пенсільванія) почала роботу перша у США страхова компанія;

1775 – вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду. Це сталося в штаті Південна Кароліна;

1785 – Нью-Йорк став столицею США (до 1790);

1787 – Вільям Гершель відкрив два супутники планети Уран – Титанію та Оберон;

1803 – Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана;

1864 – У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос;

1909 – із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1919 – у Радянській Росії введена продрозверстка (обов'язкова здача селянами державі надлишків хліба);

1922 – у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету;

1923 – у зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1935 – американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія;

1946 – в Албанії скасована монархія і проголошена народна соціалістична республіка, якою до 1985 р. керував сталініст Енвер Ходжа;

1971 – американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою «Кремнієва долина США»;

1972 – після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш;

1981 – команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль.

Іменини

День ангела святкують: Феодосій (Теодосій), Михайло, Степан, Микола, Володимир.