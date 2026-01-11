Головна Країна Суспільство
В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно
фото з відкритих джерел

Подати заяву на оформлення ID-картки та закордонного паспорту можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або центрах «Паспортний сервіс»

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1709, яка робить процедуру одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта постійною, пише «Главком».

Тепер громадянам не потрібно витрачати час на окремі візити: за один раз можна подати документи на оформлення або обмін внутрішнього паспорта та одного чи кількох закордонних. Ця послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років, зокрема й у випадках, коли старі документи були втрачені або викрадені.

Подати заяву можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або центрах «Паспортний сервіс» як всередині країни, так і за кордоном. Варто врахувати, що за межами України термін виготовлення документів може тривати до трьох місяців. Для отримання послуги потрібен лише один запис в електронній черзі та одна квитанція про сплату збору. При цьому підлітки, які отримують свою першу ID-картку в 14 років, оплачують лише вартість закордонного паспорта.

Нагадаємо, Уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни.

Зазначається, що на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Це зробили, оскільки на початку війни паспортна система тимчасово не працювала.

До слова, Верховна Рада змінила правила оформлення паспортів зразка 1994 року: записи у документах тепер робитимуть виключно державною мовою, без дублювання російською.

23 жовтня народні депутати ухвалили постанову №13369, яка регулює порядок заповнення паперових паспортів. Зміни стосуються випадків, коли громадянам замість ID-картки оформлюють паспорт у формі книжечки – документ можна отримати наразі лише за рішенням суду.

В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно
В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 січня 2026: традиції та молитва
Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди
Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди
Нацгвардієць після розстрілу прикинувся мертвим та зумів утекти з полону
Нацгвардієць після розстрілу прикинувся мертвим та зумів утекти з полону
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП

