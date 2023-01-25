25 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Нині віряни відзначають Тетянин день

Сьогодні, 5 січня, християни вшановують пам’ять Тетяни Римської та Сави Сербського. Також у цей день існує чимало прикмет.

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Релігійні свята

5 січня в православному календарі – День пам’яті священномучениці Тетяни Римської. Народилася вона в Римі в родині чиновника, який сповідував християнство таємно, а тому й доньку свою виховав за церковними традиціями. Коли дівчина виросла, то не захотіла виходити заміж. Своє життя вирішила присвятити служінню Богу і стала дияконесою в церкві.

Коли правив імператор Олександр Севера, християн спіткали сильні гоніння. Тоді Тетяну схопили і привели до язичницького капища. Там змушували дівчину принести пожертву ідолам. Вона не погодилася, тому її довго катували, але Господь зцілив усі її рани. Тетяна молилася, і тоді всі ідоли в капищі зруйнувалися, а самі кати увірували в Христа.

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25 січня православні християни вшановують святу мученицю Тетяну зображення з відкритих джерел

Коли Олександр побачив, що не може впоратися з Тетяною, її стратили мечем. Пізніше така ж доля чекала і на її батька.

На честь священномучениці 25 січня святкують народне свято – Тетянин день.

Чимало українців нині вітають молодь із Днем студента (Тетянин день). Однак це досить поширена помилка. Дійсно у деяких країнах студенти святкують саме 25 січня, але ця традиція зародилася в Російській імперії та перейшла до Радянського Союзу й Росії.

Натомість Україна, як і більшість країн світу, відзначають День студента 17 листопада. Саме на цю дату свято встановив своїм указом президент Леонід Кучма у 1999 році.

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Також нині День пам'яті Сави Сербського. Народився святий 1169 року і був сином князя. Його батько мав гроші, тому будував храми і намагався поширювати християнську віру, допомагав бідним і нужденним, вів благочестиве життя. Свого сина батько виховав так само. Тому в юності Сава не захотів одружуватися, а вирішив присвятити себе Богу. Коли почув про гору Афон, відправився туди.

Згодом Сава прийняв чернечий постриг і переконав своїх батьків також відкинути мирське життя й піти жити в монастир. Вони так і зробили. Незабаром помер батько Сави. З'явився він перед своїм сином уві сні і розповів, що Господь прославив свого раба.

Повернувся Сава до Сербії, де католики почали вже розповсюджувати своє вчення. Прийняв він на себе сан святителя та заснував Сербську Церкву, знайшовши єпископів. Згодом, коли справи пішли вгору, знайшов собі наступника і поїхав до Єрусалима, щоб вклонитися Гробу Господньому. На жаль, захворів на зворотньому шляху і помер. Мощі святого виявилися нетлінними.

Прикмети

Світить яскраве сонце – весна прийде рано;

різке потепління означає, що літо буде спекотним;

йде сніг упродовж дня – влітку буде багато злив;

ясна та морозна погода 25 січня віщує хороший врожай, а тепла чи сніжна – неврожайний рік;

якщо одружитися цього дня – сімейне життя буде щасливим.

Заборони

Що завтра не можна робити:

цього дня заборонено відмовляти в допомозі нужденним;

не варто сваритися, бо конфлікт може затягнутися надовго;

не заведено відмовлятися від роботи й сваритися, особливо у сімейному колі;

слід утриматися від алкоголю, а натомість пити трав'яний чи зелений чай;

згідно з народною традицією, на Тетянин день дівчатам не можна лінуватися та залежуватися в ліжку.

Іменини

Нині святкують День ангела: Тетяна, Ілля, Петро, Макарій, Сава, Євпраксія.​