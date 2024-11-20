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«Єдине, що хлопцям на фронті потрібно». Начальник Генштабу звернувся до українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Єдине, що хлопцям на фронті потрібно». Начальник Генштабу звернувся до українців
Баргилевич запевнив, що настрій на фронті «нормальний, бойовий, немає ніякого хитання»
фото: ТРО медіа

Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»

Єдине, що треба українським захисникам на фронті, – це підтримка суспільства, відсутність у тилу розбіжностей та суперечок, які розхитуватимуть суспільство та породжуватимуть занепадницькі настрої. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

На запитання, як суспільні настрої впливають на бойовий дух у війську, вищий офіцер відповів: «Воїни на лінії боєзіткнення не думають про настрої у тилу щодо виснаження війною, їм нема коли про це розмірковувати – у них кожен день бої».

Баргилевич запевнив, що настрій на фронті «нормальний, бойовий, немає там ніякого хитання». «Єдине, що хлопцям треба, – це підтримка суспільства, вони повинні бачити, що в тилу немає розбіжностей та суперечок, які розхитуватимуть суспільство та породжуватимуть занепадницькі настрої. Ми маємо усі об’єднатись довкола головного – нашої боротьби з ворогом. Це головне», – наголосив начальник Генштабу.

Нагадаємо, волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає, що президент Володимир Зеленський має зробити таку заяву щодо мобілізації: «Служити будуть всі». «Я бачу в суспільстві тотальний запит на справедливість. Бачу, як навіть в дуже дієвих, порядних, патріотичних людей опускаються руки від новин про прокурорів-інвалідів, про кілограми кешу в матрацах мсеківців, про депутатів батальйону «Монако» і так званих «волонтерів» на Ламборджині», – сказала волонтерка.

До слова, опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, показало, що більшість українців готові терпіти війну, скільки це буде потрібно. Найбільша готові до таких очікувань люди, віком від 18 до 29 років. 

Раніше керівниця проекту «Підтримка громадянського суспільства та молоді» РООН в Україні Вікторія Демідова заявила, що громадянська свідомість української молоді зростає попри те, що значна її частина відчуває на собі негативний вплив російського вторгнення. 

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Теги: війна Генштаб українці військові фронт Анатолій Баргилевич

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