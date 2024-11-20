Ротації на фронті. Начальник Генштабу дав обіцянку

Ротаційний процес планувалося запустити вже цього року, але це не вдалося повністю реалізувати, тому що противник веде активний наступ

«Система ротацій – амбіційна мета головнокомандувача та Генштабу, і ми її зробимо»

Після стабілізації фронту українське військове командування планує запустити процес системних ротацій у Силах оборони. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Вищий офіцер розповів, що одним із завдань команди головнокомандувача Олександра Сирського, коли він прийшов на цю посаду в лютому 2024 року, було розробити систему ротації особового складу і запустити цей процес. До того, як каже Баргилевич, два роки у війську фактично не було ротацій.

«Системні ротації – це наша мета, і ми зробимо це. Щоб підрозділи, воюючи на фронті, чітко розуміли цей механізм, могли йти на відновлення, відпочивали. Ротаційний процес ми планували запустити вже цього року. Але, на жаль, поки що це не вдалося повністю, тому що противник веде активний наступ. Системні ротації – це амбіційна мета головнокомандувача та Генерального штабу. Ми запустимо цей процес, просто треба ще трохи часу», – запевнив начальник Генштабу.

За його словами, на системні ротації можна очікувати після того, як стабілізується фронт.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про ротацію в деяких бригадах ЗСУ.

До слова, наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія».