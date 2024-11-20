Помаранчевій революції – 20. Легендарний светр «як у Тимошенко» виставлено на продаж в інстаграмі

На одному з телеефірів під час Помаранчевої революції Юлія Тимошенко з’явилася в помаранчевому светрі з написом чорними літерами Revolution

За набір помаранчевого мерчу, до якого входить і светр «як у Тимошенко», продавець просить $120

Одним із символів Помаранчевої революції став светр Юлії Тимошенко з написом Revolution. Нині таку ж річ можна придбати в інстаграмі через 20 років після буремних подій осені-зими 2004 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Від Параски до поразки. Що сталося з символами Помаранчевої революції через 20 років».

Автори матеріалу нагадують: помаранчевий колір почав стрімко набувати популярності та поширюватися під час революції 2004 року. На одному з телеефірів Юлія Тимошенко з’явилася у помаранчевому светрі з написом чорними літерами Revolution. Її запитали, де вона взяла таку річ. Тимошенко відповіла, що це продукція українського виробника, у ті дні попит на одяг такого кольору – від шкарпеток і шарфів до свертів та курток – досяг небачених масштабів.

Светр «як у Тимошенко» можна і зараз придбати в інстаграмі. У наборі помаранчевого мерчу також пакет, ручка, прапорець та стрічка. За все гамузом просять $120. Светр зовсім новий з бірками, запевнив «Главком» продавець.

Cветр «як у Тимошенко» продається в інстаграмі колаж: glavcom.ua

Нагадаємо, «Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них – інтерв'ю з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.