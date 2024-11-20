Посольство Казахстану в Україні закликало громадян залишити країну

Для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову

Відомство закликало розглянути таку можливість через часті артилерійські обстріли та повітряні атаки на Україну

Посольство Казахстану в Україні закликає своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій. Про це повідомляється на сторінці посольства.

«У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну», – йдеться у повідомленні.

Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

«Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням», – зазначили у посольстві.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.