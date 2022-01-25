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    25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні<br /><br /> - 25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні

    фото з відкритих джерел

    Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання

    Сьогодні, 25 січня, відзначають неофіційний День студентів, а віряни відзначають Тетянин день.

    День студента

    25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. Також 25 січня ще вважається студентським днем.

    День студента в Україні святкується двічі – 25 січня і 17 листопада. Осіння дата – це Міжнародний День студента.

    Щоправда, офіційно сьогодні в Україні студенти відзначають свій день саме 17 листопада.

    Зазначимо, що немає якихось певних традицій на день студента.

    Щоб студентам увесь рік щастило в навчанні, їм необхідно відвідати церкву і відстояти молебень на честь святої Тетяни, і тільки після цього приступати до веселощів.

    На це свято, кожен студент повинен намалювати будинок з трубою та димом, на останній сторінці залікової книжки. Це принесе успіх у навчанні.

    Яке православне свято

    У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн. Того часу в Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення. Християни ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.

    Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева. Тетяна залишалася непохитною та молилася Христу.

    Згодом їй було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитися їхнім богам.

    Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

    Мощі святої мучениці Татіани зберігаються в Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

    Що можна робити 25 січня

    Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.

    Народні прикмети:

    • Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
    • Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
    • Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.
    • Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
    • У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25 січня буде мати хист до кондитерської справи й кулінарії.

    Що не можна робити:

    • Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу.
    • В цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
    • На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.

    25 січня іменини

    Іменини у Петра, Сави, Тетяни, Іллі та Макара.


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    Теги: церква свята студенти традиції
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    25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони