25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні

Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання

Сьогодні, 25 січня, відзначають неофіційний День студентів, а віряни відзначають Тетянин день.

День студента

25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. Також 25 січня ще вважається студентським днем.

День студента в Україні святкується двічі – 25 січня і 17 листопада. Осіння дата – це Міжнародний День студента.

Щоправда, офіційно сьогодні в Україні студенти відзначають свій день саме 17 листопада.

Зазначимо, що немає якихось певних традицій на день студента.

Щоб студентам увесь рік щастило в навчанні, їм необхідно відвідати церкву і відстояти молебень на честь святої Тетяни, і тільки після цього приступати до веселощів.

На це свято, кожен студент повинен намалювати будинок з трубою та димом, на останній сторінці залікової книжки. Це принесе успіх у навчанні.

Яке православне свято

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн. Того часу в Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення. Християни ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.

Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева. Тетяна залишалася непохитною та молилася Христу.

Згодом їй було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитися їхнім богам.

Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

Мощі святої мучениці Татіани зберігаються в Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

Що можна робити 25 січня

Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.

Народні прикмети:

Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.

Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.

Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.

Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.

У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25 січня буде мати хист до кондитерської справи й кулінарії.

Що не можна робити:

Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу.

В цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.

На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.

25 січня іменини

Іменини у Петра, Сави, Тетяни, Іллі та Макара.

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