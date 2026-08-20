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Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Йдеться про людей, які виконували важливу для оборони країни роботу, але не можуть претендувати на статус учасника бойових дій
фото: Дмитро Юрченко/АрміяInform

Мінветеранів пропонує запровадити окремий статус для цивільних, які допомагали обороні країни, але не брали участі в бойових діях

В Україні готують окремий правовий статус для цивільних осіб, які були залучені до забезпечення оборони країни, але безпосередньо не брали участі в бойових діях. Відповідний законопроєкт ініціює Міністерство у справах ветеранів. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

Йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, які виконували завдання, пов'язані з обороною, національною безпекою, забезпеченням військових або функціонуванням держави під час війни. Нині частина таких людей має статус ветерана війни. У Мінветеранів пропонують розмежувати ці категорії та запровадити для цивільних окремий статус – «залучена особа».

Хто зможе отримати статус

Йдеться про людей, які виконували важливу для оборони країни роботу, але через характер своїх обов’язків не можуть претендувати на статус учасника бойових дій. Законопроєкт передбачає три категорії:

  • залучені особи;
  • залучені особи з інвалідністю;
  • члени сімей загиблих або померлих залучених осіб.
  • До першої категорії можуть належати цивільні працівники підприємств, установ та організацій, які виконували завдання із забезпечення оборони та безпеки України, але не були безпосередніми учасниками бойових дій.

Таким чином, новий статус має юридично відокремити внесок таких цивільних від статусу ветерана війни, водночас забезпечивши їм державне визнання та соціальний захист.

Які пільги передбачені

Для цивільних зі статусом «залучена особа» пропонують встановити окремі соціальні гарантії. Зокрема, йдеться про знижки на оплату житла та житлово-комунальних послуг.

Також передбачається право на до 14 календарних днів додаткової відпустки на рік без збереження заробітної плати.

Для залучених осіб, які отримали інвалідність унаслідок виконання відповідної роботи, пакет гарантій буде ширшим. Їм пропонують передбачити медичну допомогу, безоплатне протезування, пільговий проїзд, підтримку під час здобуття освіти, надбавки до пенсій та 14 днів додаткової оплачуваної відпустки на рік.

Окремі гарантії планують встановити і для членів сімей загиблих або померлих залучених осіб. Наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу Мінветеранів. Щоб новий статус почав діяти, відповідний законопроєкт має пройти процедуру розгляду та бути ухвалений.

При цьому новий статус не означатиме повного прирівняння цивільних до ветеранів війни. Його мета – окремо визнати внесок людей, які забезпечували оборону країни, але безпосередньо не воювали.

Нагадаємо, що раніше Кабмін спростив отримання пільг на навчання для дітей ветеранів.

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Теги: ветеран учасники АТО пільги

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