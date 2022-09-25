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25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
З 25 по 27 вересня всі хто сповідують юдаїзм відзначають Єврейський Новий рік «Рош ха-Шана»
фото: glavcom.ua

У цей день юдеї роздумують, як вони провели минулий рік і які вчинки зробили

25 вересня іудеї святкують Новий рік «Рош ха-Шана», а в Україні відзначають День машинобудівника. Православна церква вшановує пам'ять священномученика Артемона (Автонома), який в 4 столітті служив єпископом в Італії. У неділю, 25 вересня, відзначають День коміксів. Щороку це свято неофіційно відзначають у США.

День машинобудівника

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Професійне свято – День машинобудівника святкують в Україні згідно з президентським указом від 8.09.1993 № 361/93 в четверту неділю вересня.

Сфера машинобудування розділяється на багато напрямків, які відіграють важливу роль в економічному секторі України. Це аерокосмічна галузь, електроніка, автомобілебудування, заводи з побудови суден та локомотивів тощо.

«Рош ха-Шана»

25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Рош ха-Шана відзначають в 1 і 2 день єврейського місяця тишрей. У цей місяць у юдеїв починається відлік нового року. Тишрей зазвичай випадає на вересень або жовтень. У 2022 році євреї відзначать Рош ха-Шана 25 вересня і закінчать святкування ввечері 27 вересня. За єврейським календарем в цю дату почнеться 5783 рік.

Євреї вважають, що саме на Рош ха-Шан Бог вирішує долю кожної людини і оцінює нас за нашими вчинками. У цей день юдеї роздумують, як вони провели минулий рік і які вчинки зробили. Вони моляться богу про благополуччя і покаюються в недобрих справах.

Рох ха-Шана прийнято відзначати трублінням в шофар - спеціальний музичний інструмент, зроблений з рогу тварини. У це свято прийнято дарувати подарунки близьким і збиратися всією сім'єю. А якщо хтось із близьких знаходиться далеко від будинку, то йому відправляють листівку.

На святковий стіл ставлять рибу, єврейський хліб халу з родзинками, овочі, фрукти і мед. Кожна страва символізує щось хороше.

День коміксів

25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку 25 вересня американці і всі любителі коміксів відзначають Національний день коміксів.

Цікаво, що Америка не є батьківщиною коміксів. Комікс – винахід європейців. Хоча, справедливості заради, варто сказати, що малюнки з короткими підписами – графічні історії – відомі з незапам'ятних часів наскельного живопису. Також варто зазначити, що поняття «комікс» (Comic Book) поширене лише в англо-американському лексиконі.

По-французьки – bande dessinee (або коротко – «BD»), по-італійськи – fumetti, по-німецьки – bilderbogen, по-сербськи – strip, по-японськи – manga, по-китайськи – лианхуанхуа, по-англійськи – comic book (або comics), по-російськи – комікс.

Першим зразком «графічної прози» вважається твір англійського карикатуриста і живописця Томаса Роулендсона, називається «Подорожі доктора Синтаксису в пошуках мальовничого».

США активно підхопили жанр, і в 1892 році світ побачив перший американський комікс «Ведмежата і тигр», надрукований у газеті Sunday New York World.

Бум настав у 1920-1930-х роках, з яких і бере відлік «золотий вік коміксу» в Новому Світлі. Комікси стають невід'ємною частиною масової культури, їх жанри розширюються – фантастика, детективи, жахи, супер-герої.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 вересня вшановує пам'ять великомученика Артемона. У народі день назвали Змійовик, цього дня змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму. А виповзають вони «на свободу» 4 червня (на Василіска).

Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада, для якої він побудував і освятив храм. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зумів сховатися. Надалі він продовжував проповідувати. Одного разу його новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники, побажавши помститися християнам, напали на храм і вбили святого Автонома, поплямивши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала його. Під час царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя була споруджена церква.

Що можна робити 25 вересня:

У цей день можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.

В цей день було заведено збирати горобину, з якої господині робили корисні вітамінні заготовки, приправляли медом і за повір'ями на Артамона «заряджали» їх цілющими властивостями.

Під час збору горобини потрібно було бути вкрай обережними й акуратними, бо випадкове пошкодження деревця вважалося дуже поганою ознакою для всієї родини і могло принести нещастя близьким.

Що не можна робити 25 вересня

  • Сьогодні не рекомендовано ходити в ліс, адже в цей день виповзають дуже багато змій.
  • А якщо побачили змію, то вбивати її в жодному разі не можна – накличете на себе нещастя.
  • Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

Прикмети на 25 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

  • багато жовтого листя на деревах – до довгої осені;
  • дощ – до затяжної зими;
  • багато жолудів – до теплої зими й родючого літа.

25 вересня іменини

Іменини у Семена, Федора, Олексія, Миколи, Івана та Афанасія.

Теги: громада іудеї овочі поховання свято тварини традиції укриття фрукти церква

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