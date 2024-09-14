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Ядерні погрози Путіна: Центр протидії дезінформації повідомив, що вони означають

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ядерні погрози Путіна: Центр протидії дезінформації повідомив, що вони означають
Росія завжди погрожує, коли Захід може прийняти успішне рішення
фото: Reuters

Керівник ЦПД повідомив, що Путін залякує, бо сам боїться

Єдина тактика, яку використовують росіяни проти Заходу – ядерні страшилки і залякування прямим воєнним конфліктом. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що Росія завжди починає ядерний шантаж, коли Захід приймає рішення, які можуть зашкодити режиму російського диктатора Володимира Путіна.

«Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія - головні сили, від яких залежна Росія. Навпаки, удари західною зброєю вглиб Росії пришвидшать воєнну поразку режиму, і стимулюватимуть Путіна до миру. Відсутність цього рішення тільки наблизить можливу війну в країнах НАТО, зросте імовірність російської агресії в Балтії через кілька років», – зазначив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що Путін залякує, бо сам боїться: «Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі прекрасно знають. Він просто намагається вплинути на суспільства».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

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Теги: ядерна зброя зброя Україна путінський режим путін росія Центр протидії дезінформації

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