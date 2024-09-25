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25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Гарна погода – такою вона протримається ще 3 тижні
фото: depositphotos.com

Сьогодні забороняється ледарювати

25 вересня відмічають Всесвітній день фармацевта, а також Всесвітній день легенів. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Євфросинії.

Всесвітній день фармацевта

25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було засноване Міжнародною фармацевтичною федерацією (FIP) 2009 року. Мета цього дня – підкреслити важливість ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я та їхній внесок у покращення здоров’я населення по всьому світу.

Фармацевти не лише видають ліки, але й консультують пацієнтів щодо правильного застосування медикаментів, перевіряють рецепти, підбирають аналоги та займаються науковими дослідженнями у сфері фармації. Їхня робота є надзвичайно важливою для забезпечення ефективного та безпечного лікування.

Всесвітній день легенів

25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було започатковане 2016 року за ініціативою Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я легенів та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою.

Цей день особливо актуальний у наш час через забруднення довкілля, тютюнопаління та інші фактори, що негативно впливають на здоров’я легенів. Тематика дня спрямована на поширення інформації про підтримання здоров’я легенів, профілактику захворювань та важливість регулярних медичних оглядів.

Яке церковне свято 25 вересня

25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День пам’яті святої преподобної Євфросинії. Вона була видатною релігійною фігурою в історії православної церкви. Вона народилася в сім’ї вітебського князя Святослава Всеславича, який походив із роду Святого й Рівноапостольного князя Володимира Великого. Від дитинства Євфросинія (в хрещенні Преслава) відзначалася великою любов’ю до молитви та духовного життя. Вона рано навчилася грамоти і багато часу проводила за читанням Святого Письма та інших духовних книг.

Відмовившись від численних пропозицій шлюбу, вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу і стала черницею. Євфросинія заснувала жіночий монастир біля Полоцька, де стала першою ігуменею. Вона навчала молодих послушниць грамоти, переписуванню книг, співу та монастирському уставу. Її діяльність сприяла духовному розвитку багатьох людей і залишила значний слід в історії православної церкви.

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Що не можна робити сьогодні

  • Забороняється ледарювати;
  • не можна починати будь-які нові справи;
  • не можна лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції

  • гарна погода – такою вона протримається ще 3 тижні;
  • вітер дме з півдня – до теплої зими;
  • який день – таким буде квітень.

Пам’ятні дати

  • 256 рік – Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;
  • 1396 рік – Османські війська на чолі з Баязетом I розгромлюють армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;
  • 1493 рік – Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;
  • 1555 рік – протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру;
  • 1789 рік – генерал Хосе де Рібас завойовує османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу);
  • 1789 рік – Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права;
  • 1914 рік – бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;
  • 1932 рік – іспанській Каталонії надають автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;
  • 1943 рік – розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;
  • 1960 рік – США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;
  • 1989 рік – Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР 1940 року незаконним;
  • 1992 рік – відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря;
  • 2020 рік – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

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Теги: свята українці Україна свято погода

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