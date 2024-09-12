«Іноземні найманці знову в Україні». Огляд російської дезінформації

З 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України

З 2 по 8 вересня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 25 дезінформаційних вкидів. Протягом минулого тижня пропагандисти стверджували, що українські військові евакуюють місцевих жителів, аби потім «грабувати» їхні будинки. А ще брехали, як нібито українські біженці в польському місті Вроцлаві «створили» графіті зі Степаном Бандерою.

«Іноземні найманці в Україні»

26 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по готелю «Аврора» у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло четверо людей і ще п’ятьох було поранено. Після цього в анонімних телеграм-каналах почали стверджувати, що це не цивільний об’єкт, а насправді місце дислокації військових з Іноземного легіону України. Як доказ пропагандисти додають скриншот допису з фейсбуку польської волонтерки Анети Рабушко-Борковської, яка нібито розповіла про «знищення польських військових».

Утім, такої публікації на фейсбук-сторінці польської волонтерки нема. Пропагандисти скомпілювали цей скриншот і вигадали зміст публікації. У коментарі Укрінформу пані Анет заперечила написання допису про «знищення польських військових» у криворізькому готелі. Вся інформація просто вигадана.

Росія намагається приховати свої злочинні дії щодо мирних українців і знаходить собі виправдання, що обстріл військових об’єктів – це норма для війни. Проте українські міста потерпають від російських ракет і дронів. Тобто автори намагаються заперечити власні обстріли та влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. Вони спотворюють реальність і переконують у своїй «правді». І стверджують: куди б вони не влучили, там точно були військові. Однак жодних фактів автори не надають.

Водночас російська пропаганда підмінює поняття й називає іноземний легіон найманцями. Іноземний легіон юридично є частиною ЗСУ, точна кількість його учасників не повідомляється. Відповідно агітпроп хоче применшити важливість української армії, протиставляючи її так званим найманцям, яких нібито на полі бою більше. Водночас Москва прирівнює «найманців» до злочинців у контексті України.

Пропагандисти стверджували, що військові з країн Євросоюзу воювали на території України ще до повномасштабного вторгнення або ж що кількість іноземців в українській армії невдовзі перевищить 50%. У такий спосіб пропаганда хоче створити видимість, що насправді воює не з Україною, а з так званим колективним Заходом.

«Графіті з Бандерою»

В анонімних телеграм-каналах, зокрема у пропагандистському каналі Niezależny Dziennik Polityczny, поширили так зване графіті, яке буцім намалювали українські біженці в одному з польських міст. На зображенні можна побачити червоно-чорний прапор і надпис «Батько наш Бандера». На іншому фото – текст: «… діти, не вчіться польською, тільки українською». У повідомленнях переконують, що світлини зроблені на одному місці.

Однак, скориставшись зворотним пошуком у гуглі, вдалося встановити, що світлини з «графіті» публікували лише в проросійських сегментах соцмереж. Причому вперше опублікували фото 28 серпня 2024 року. Станом на 10 вересня жодне якісне польське медіа, враховуючи місцеві організації, не виходило з такими новинами. Отже найбільш імовірно, що це фото підробили.

Скриншот – «ДМ»

Нагадаємо, що Niezależny Dziennik Polityczny – фейковий ресурс, створений винятково для поширення вигідних Росії пропагандистських повідомлень.

Зрештою, так агітпроп лишень намагається представити українських біженців як злочинців або терористів, як культурну та економічну загрозу ЄС – щоби зменшити підтримку України. Про це ми згадували у власному дослідженні. Російська пропаганда від початку великої війни в Україні намагається дискредитувати біженців, які вимушено покинули Україну, щоби врятувати своє життя.

Наприклад, нещодавно ми повідомляли, що аноніми поширювали підробний сюжет нібито французького видання Le Figaro, у якому йшлося про «українського біженця-вбивцю».

«Українські військові обкрадають цивільних»

Минулого тижня у проросійських телеграм-каналах поширювали відео, як нібито військовослужбовець ЗСУ примусово евакуює жителів Вовчанська, аби «потім безперешкодно пограбувати їхні оселі».

Але влада Харківської області оголосила евакуацію з Вовчанська саме через постійні російські обстріли та загрозу окупації. Крім того, на відео не військовослужбовець ЗСУ, а співробітник Національної поліції.

Уривок, який поширюють поплічники Кремля, є частиною відео про евакуацію з Вовчанська, який опублікувала 23 травня 2024 року на своєму ютуб-каналі ведуча 24-го каналу Андріана Кучер. У ньому зображено, зокрема, евакуацію родини з дитиною, яка не хотіла виїжджати. Врешті, вони погодилися тимчасово покинути місто.

Скриншот – VoxCheck

Батьки не можуть відмовитися від евакуації дітей. Інакше вони можуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. Проте в цьому випадку пріоритетом є безпека дітей, а не покарання батьків. Тож правоохоронці та місцева влада намагаються переконати батьків або інших опікунів виїхати з дітьми. Власне, це й зображено на відео – правоохоронець пояснює батькам, чому потрібно виїжджати.

10 травня 2024 року російська армія розпочала наступ на півночі Харківської області. У звʼязку із загрозою життю і здоровʼю місцевих жителів того ж дня з міста пришвидшилася евакуація.

«НАТО планує атаку під фальшивим прапором»

У соціальних мережах поширили «новину», нібито член британського парламенту Ендрю Бріджен стверджує, що НАТО планує здійснити атаку під фальшивим прапором на європейське місто з використанням ядерної «брудної бомби» та в результаті звинуватити в цьому Росію.

Проте Ендрю Бріджен не надає жодних доказів своєї тези. Причому він неодноразово поширював теорії змови.

За допомогою зворотного пошуку вдалося знайти інтервʼю, уривок із якого поширили пропагандисти. Його опублікували 20 червня 2024 року на ютуб-каналі Resistance GB («Опір Великої Британії»).

Журналісти The Guardian зʼясували, що на цьому каналі поширюють теорії змови, зокрема й антивакцинаторські наративи.

Пан Бріджен не надав жодних доказів, імен експертів, деталей тощо, за якими цю інформацію можна було би перевірити. Заяву про «план НАТО підірвати бомбу» вже вигадали в російських каналах. Утім, у своїх дописах в іксі (колишньому твітері) Бріджен теж просуває проросійські наративи, зокрема називає передачу військової допомоги Україні «ескалацією».

Скриншот – VoxCheck

Росія спекулює на питанні застосування «брудної бомби», щоби посіяти недовіру до України й змусити світ витрачати ресурси на спростування звинувачень з боку пропагандистів. Комісія МАГАТЕ приїздила до України перевірити, чи справді розробляється «брудна бомба» на обʼєктах, про які стверджувала Росія, – Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах та Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України. Результатом перевірки стало те, що Агентство не виявило жодних ознак такої зброї на українських ядерних обʼєктах.

Фейк про створення Україною «брудної бомби» – дзеркальна відповідь Росії, метою якого є спробувати переконати світ у тому, що саме Україна діє як терористичне угруповання. Це, до речі, одна з найпоширеніших тез російської пропаганди, яка постійно намагається звинуватити Україну в тероризмі, мовляв, вона сама обстрілює цивільних українців і завдає ракетних ударів по своїй же критичній інфраструктурі.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»