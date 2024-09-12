Київська влада попереджає про небезпечні метеорологічні явища у місті

У Києві очікується гроза, І рівень небезпечності

У найближчі години та до кінця доби 12 вересня у Києві очікуються гроза. Київська міська військова адміністрація попереджає про негоду жителів столиці.

У Києві очікується гроза, І рівень небезпечності.

«Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні! При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!», – попереджає КМВА.

Нагадаємо, що у середині тижня, 12 вересня, в Україні буде багато дощів і гроз. Опади очікуються на заході, у більшості південних і північних областей, а також місцями в центральній частині країни. Вітер південно-східного напрямку, на заході країни зміниться на північно-західний, швидкістю 7-12 м/секунду.