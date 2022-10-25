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25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 25 жовтня
фото ілюстративне

Нікого не можна ображати в цей день

У вівторок, 25 жовтня, у світі відзначають Європейський день юстиції, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День автомобіліста, День панк-культури, Міжнародний день боротьби жінок за мир.

Також в цей день в Україні – День військового капелана,  Литва – День Конституції, Словенія – День суверенітету, Гренада – День подяки, Румунія – День збройних сил, Казахстан – День Республіки, Тайвань – День ретросецесії.

Всесвітній день макаронів

25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Всесвітній день макаронів, ініційований Світовим конгресом макаронних виробів в 1995 році, відзначається щорічно 25 жовтня. У різних країнах проводяться акції та заходи, що мають на меті популяризацію цього продукту харчування.

Хоча винахід макаронів приписують китайцям, не можна заперечувати, що саме італійська паста є сьогодні найпопулярнішим видом макаронних виробів. Тому не дивно, що перший в світі Світовий конгрес макаронних виробів пройшов саме в Італії. Він відбувся 25 жовтня 1995 в Римі. Експерти з усього світу зібралися, щоб обговорити всі переваги цього чудового продукту, роблячи акцент на його культурній та кулінарній значущості. Також, щоб сприяти популяризації макаронів, був заснований Всесвітній день макаронів, який ми в результаті маємо задоволення відзначати щорічно 25 жовтня.

Існує понад 600 видів макаронів, відомих людству, і їх назви описують їх форму. Спагеті («шнури»), вермішель («маленькі черви»), ротіні («спіралі»), фузіллі («мотузки»), тортеллини («маленькі тістечка»), лінгвіні («маленькі язички»), кончільі («раковини»), феттучині («маленькі стрічки»), пенне («пір’я») і капелліні («тонке волосся») – це маленькі ласощі, без яких важко уявити собі сучасну кухню.

Всесвітній день опери

25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Свято виникло з ініціативи трьох професійних оперних організацій: Opera America, Opera Latinoamérica і Opera Europa.

Всесвітній день опери – це інформаційна кампанія, яка покликана розширити уявлення суспільства про оперне мистецтво, про його позитивний вплив і значення для всіх нас.
Опера, як і інші види мистецтва, сприяє розвитку терпимості й розуміння, відкриття розуму і об'єднанню людей з сильними, універсальними емоціями.

Вибір 25 жовтня не випадковий. Дата випадає на дні народження композиторів Жоржа Бізе та Йоганна Штрауса, які створили, можливо, найвідоміші в світі опери та оперети.

Яке церковне свято

25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

У народному календарі святого Прова з якихось причин зв’язали з зірками. У цей день за зірками спостерігали з полудня до півночі і по ним ворожили про погоду і врожаї.

До зірок наші предки ставилися з великою пошаною. Вірили, що у кожної живої душі є свій ангел-хранитель. Бог кожній людині, відразу після її народження, посилає ангела, який захищає від марних гріхів і згубних дій нечистої сили.

Народні прикмети:

  • Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.
  • Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.
  • Вітер дме з півночі – чекай похолодання, а з півдня – буде тепло.
  • Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

Що не рекомендується робити:

  • За народними прикметами, у цей день не можна прати, білити, перини вибивати, квас ставити, свічки церковні для будинку купувати, сваритися з людьми, штовхати тварин, гадати на картах.
  • Не можна було голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.
  • Нікого не можна ображати в цей день і вже тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, будуть переслідувати суцільні нещастя.
  • Якщо сьогодні постукають у двері, не можна питати: «Хто там?», щоб не впустити в будинок горе.
  • Щоб не прогнати з дому щастя, не можна сьогодні ворожити, прати, ставити квас, білити стелі, вибивати ковдри з подушками.
  • Згідно з народними забобонами 25 жовтня не можна купувати церковні свічки, інакше не минути швидкої хвороби.

Іменини

Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Тарас, Федот.

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