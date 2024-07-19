Головна Новини
search button user button menu button

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Ситуація по країні вирівнюється як тільки енергетики ліквідують наслідки аварії
ілюстративне фото: ДТЕК

Журналіст пояснив, чому ситуація з віключеннями на Сході країни складніша

Через аварію на енергетичних обʼєктах, зокрема на підстанціях атомних електростанцій, ускладнена передача світла з заходу на схід країни, повідомив головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Зокрема через це складною залишається ситуація в Дніпрі та області.

«Грубо кажучи, на заході зараз є достатньо енергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, бо цю енергію неможливо по проводам передати на південь і схід України. Південь і схід зараз сидять дуже без світла, бо не можуть його отримати через технічну аварію, а захід – зі світлом», – зазначив Ніколов.

Це призвело до того, що зокрема на Дніпропетровщині ситуація з відключеннями надзвичайно складна, а у Львові скасовані графіки.

«Але обленерго вам цього не скаже – бо це сєкрєт топ-левела. Бо вчора сам «Енергоатом» заборонив взагалі говорити за ту аварію, назвавши чутки рашистським ІПСО», – додав Ніколов.

Ситуація по країні вирівнюється як тільки енергетики ліквідують наслідки аварії.

«Ще раз нагадаю. Ось ці відключення, що ми маємо у липні – це у найкращому випадку буде оптимістичним сценарієм для зими. Якщо Путін нічого нового не розвалить в енергетиці, або само щось не зламається. Бо коли у серпні відремонтують всі атомні блоки, то ситуація справді покращиться. І ми справді пару місяців будемо жити з тимчасовими відключеннями, а не включеннями світла. То буде тимчасово – поки не почне зникати сонце з СЕС, і не зростатиме споживання через похолодання», – підсумував Юрій Ніколов.

Читайте також:
Теги: ремонт енергетика Юрій Ніколов відключення Енергоатом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програма Міжнародної організації з міграції з відновлення житла триватиме до серпня 2024 року
Хто може отримати ваучер на ремонт пошкодженого житла: роз’яснення Мінреінтеграції
20 червня, 08:15
Відключення електроенергії пов'язані з наслідками масованих ударів росіян по енергооб’єктах
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 22 червня
21 червня, 17:06
За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
1 липня, 15:06
Улітку періодично робіть вологе прибирання – воно додатково охолоджує кімнати і дозволяє рідше вмикати кондиціонер
Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno
2 липня, 10:27
Для відновлення пошкодженої енергосистеми Україна потребує валютної лібералізації – експерт
Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики – експерт
5 липня, 11:52
Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт
Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт
6 липня, 11:43
«Укргідроенерго» втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії
«Укргідроенерго» повідомило, скільки часу триватиме відновлення Дніпровської ГЕС
16 липня, 12:48
Споживання електроенергії в Україні сьогодні прогнозується на рекордному рівні
Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано
17 липня, 11:11
Буславець підкреслила, що об’єднання двох тарифів буде критичною помилкою, яка завдасть шкоди промисловості, та серйозно погіршить економічну кризу в Україні
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії спричинить нові проблеми на енергоринку – ексміністерка
17 липня, 13:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
8264
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
6509
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5084
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
5061
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua