Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»

Завтра з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть

З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

Протягом 20 липня графіки відключень стануть менш жорсткими, а з 02:00 до 05:00 світло вимикати взагалі не планується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень», – повідомили в компанії.

Нагадаємо міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.