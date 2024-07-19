Україна затвердила оновлену форму квитка на автобусні маршрути: що змінилося

Міністерство врегулювало поняття форми електронного квитка: тепер він є рівноцінним надрукованому квитку

Перевізники мають три місяці, щоб підготуватися до запровадження нових квитків

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нову форму квитка на автобусні маршрути. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Повідомляється, що нові квитки почнуть видавати із 19 жовтня, тож перевізники мають три місяці, щоб підготуватися до використання оновленої форми квитка.

Згідно зі змінами, новий квиток може бути будь-якого розміру головне – щоб на ньому вказувалася вся необхідна пасажирам інформація й атрибути, які вимагає профільне законодавство.

Серед основних змін:

скасовано норму про колір і розмір квитка, тарифних зон залежно від виду сполучення;

визначено обов'язкові реквізити – інформація про маршрут, вартість проїзду, реєстраційний номер квитка, час і дата відправлення та прибуття рейсу, інформація про перевізника та оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду (у разі її запровадження), дані про страхування. Ще серед обов'язкових реквізитів – термін дії квитка, якщо на маршруті діє автоматизована система обліку оплати проїзду.

Також міністерство врегулювало поняття форми електронного квитка: він може бути на телефоні або на будь-якому іншому цифровому гаджеті і є рівноцінним надрукованому квитку.

«Наступний крок – це затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду таким чином, щоб вони були сумісні один з одним. Для цього ми повинні провести детальний скринінг систем, що вже працюють у регіонах, і напрацювати оптимальну модель для використання органами місцевого самоврядування та перевізниками», – додав заступник міністра Сергій Деркач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті». Він передбачає запровадження електронного квитка поруч з паперовим квитком підписано президентом Володимиром Зеленським.

До слова, через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.