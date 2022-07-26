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    Суспільство

    26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    26 липня православні вшановують собор Архангела Гавриїла - 26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    26 липня православні вшановують собор Архангела Гавриїла
    фото з відкритих джерел

    Цього дня не можна займатися фізичною роботою

    Сьогодні, у вівторок, 26 липня у світі відзначають День парашутиста, День есперанто та Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День дядька та тітки.

    26 липня православні вшановують собор Архангела Гавриїла.

    День есперанто

    Есперанто – штучно створена міжнародна мова, яка мала стати міжнародною мовою. Вона повинна була зупинити ворожнечу між різними націями та поєднати мирний світ у єдине ціле. Зараз її використовують у цифровому світі.

    З метою популяризації інтернаціональної мови в світі створено спеціальне свято – День есперанто, який відзначається щороку 26 липня. Саме цього дня в далекому 1887 році з друку вийшов перший підручник з есперанто.

    День парашутиста

    26 липня кожного року в Україні відзначається неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера). Свято було започатковане у 1930 році.

    Винахідником парашута називають Леонардо да Вінчі. Ескізи цього пристрою він намалював ще у 1485 році. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнками да Вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення.

    Парашут у сучасному вигляді з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману під кінець 18 сторіччя.

    Собор Архангела Гавриїла

    Архангел Гавриїл шанується як один з найголовніших ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме він передбачив пророку Даниїлу, як складеться доля єврейського народу, повідомив Марії про народження Христа. Гавриїл протягом всього свого життя перебував поруч з Марією і охороняв її.

    Архангела Гавриїла вважають покровителем посланців, дипломатів, телефону, радіо й телебачення.

    Традиції

    За народним календарем, ця дата була переломною і вважалася серединою літа. Жителі сіл весь день проводили в полі, за збиранням врожаю. Переживали, щоб не почалися грозові дощі, які небезпечні на луках і в полях. Наприклад, від удару блискавки може спалахнути стіг сіна або хліб в снопах.

    Щоб не почався дощ, люди читали молитви і вдавалися до магічних обрядів. Навіть існує приказка на цей рахунок: «Не йди дощ там, де жнуть, а йди там, де чекають».

    Щоб був добрим сінокіс, йшли в поле з окрайцем хліба за пазухою.

    За звичаєм, перший сніп жала старша жінка в сім’ї. Цей сніп ще називали іменинним. Його прикрашали стрічками і з піснями несли додому, щоб поставити на покуті під ікони. Вірили, що іменинний сніп цілющою силою володіє. Солому з нього давали хворій худобі, а зерна вважалися хорошими ліками для людей і птахів.

    Селяни 26 липня молилися Заступниці Богородиці, щоб вона дала більше сил, які знадобляться під час збирання врожаю. За повір’ям, у цей день Архангел Гавриїл сходить на землю в образі золотого світла, обходить поля і оглядає, як наливаються колосся.

    Народні прикмети на 26 липня:

    • Граки починають збиратися в зграї – до ранньої осені.
    • Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
    • Дощ – до холодної і сніжної зими.

    Що не можна робити 26 липня:

    • Сумувати і сваритися. Конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці.
    • Важко працювати без особливої потреби.
    • Ходити в лазню – можуть початися проблеми з грошима.
    • Не можна виходити на вулицю до заходу сонця. Наші предки намагалися залишати будинок тільки в разі крайньої необхідності, так як вірили, що там їх чекає нечиста сила.

    У кого іменини 26 липня?

    Іменини сьогодні святкують Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан.

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    Теги: телебачення свята радіо Україна традиції дощ хліб
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    26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони