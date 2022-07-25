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    Культура

    Джонсон дав обіцянку українцям щодо проведення «Євробачення»

    &laquo;Велика Британія влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів&raquo; - Джонсон дав обіцянку українцям щодо проведення «Євробачення»
    «Велика Британія влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів»
    фото з відкритих джерел

    Україна автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу

    «Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії від імені України. Україна як країна-переможниця «Євробачення-2022» автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу. На це рішення вже відреагував експрем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

    «Де б не проходило «Євробачення-2023», воно має відзначати країну та народ України. Оскільки ми зараз є господарями, Велика Британія безпосередньо виконає цю обіцянку – і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів», – написав він.

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    Місто-господар буде обрано в найближчі місяці в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2023» будуть оголошені згодом.

    Нагадаємо, сьогодні було названо країну, яка проведе «Євробачення» замість України.

    Раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

    23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

    Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.

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    Теги: росія окупанти Євробачення війна конкурс Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон дав обіцянку українцям щодо проведення «Євробачення»