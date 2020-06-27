27 червня: яке сьогодні свято і що не можна робити



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27 червня — День Єлисея

Православна церква 27 червня вшановує пам'ять пророка Єлисея

Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають Всесвітній день рибальства та День мікро-, малих і середніх підприємств, День мікробіома, День випускника; Собор Дівеєвських святих і пророка Єлисея – в православному календарі, Єлисей Гречкосій – в народному календарі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 червня вшановує пам'ять пророка Єлисея. Інші назви свята: «Єлисей», «День Єлисея», «Гречкосій», «Поварки».

Був відомий як учень і слуга пророка Іллі, який був присутній під час його вознесіння на небо. Також говорили про пророцтва Єлисея при всіх чотирьох царів Ізраїлю. Він здійснив велику кількість чудес, зокрема, воскрешав мертвих.

Єлисей народився в родині багатого орача. Одного разу пророк Ілля закликав його до себе і зробив своїм учнем. Після смерті свого вчителя Єлисей сам став пророком і займався цим понад 65 років. Помер пророк Єлисей в глибокій старості, коли йому виповнилося 100 років.

Що сьогодні не можна робити:

Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.

Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.

У цей день не можна сіяти гречку.

Заборонено одягати речі темних відтінків.

Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

Прикмети на 27 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

весь день йде дощ - така ж погода буде ще 7 тижнів;

зірки блищать – до спекотної погоди, мерехтять – до дощу з грозою;

багато мошок і комарів – буде хороший врожай грибів і ягід;

журавель танцює на потепління.

коні іржуть – добрий овес на підході.

півень головою трясе, недоречно співає – біда хмари жене.

совка починає яйцекладку – дощі починаються.

27 червня іменини

Іменини у Олександра, Георгія, Єлисея, Мефодія, Павла, Мстислава, Миколи та Володимира.