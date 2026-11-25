На Вінниччині троє військовослужбовців Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без належних повноважень зупинили цивільний автомобіль та застосували газовий балончик. Двом учасникам інциденту вже обрали запобіжні заходи. Про це стало відомо під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії, повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Інцидент стався 14 листопада приблизно о 21:00-22:00. Начальник Вінницького обласного ТЦК та СП підтвердив, що військовослужбовці підрізали цивільний автомобіль, створивши аварійну ситуацію на дорозі. За його словами, вони хотіли з’ясувати, чому автомобіль рухався за ними.

Водночас військовослужбовці не мали інформації про перебування водія у розшуку та не перевіряли його військово-облікові документи.

На запитання, чи мали працівники ТЦК повноваження зупиняти автомобіль за таких обставин, начальник обласного ТЦК відповів: «Немає таких повноважень».

Він також підтвердив, що на момент інциденту військовослужбовці не виконували службових обов’язків. Вони прямували до Вінниці, де наступного ранку мали розпочати спільні з поліцією заходи оповіщення.

Під час засідання ТСК також назвали імена військовослужбовців, які брали участь в інциденті:

старший лейтенант Ярослав Юрченко;

лейтенант Ігор Месько;

старший солдат Олег Новіков.

За словами начальника обласного ТЦК, лише Юрченко має статус учасника бойових дій.

Очільник обласного ТЦК підтвердив, що саме військовослужбовці першими застосували газовий балончик. Він пояснив, що перцеві балончики перебувають у вільному продажу та можуть використовуватися громадянами для самозахисту. Водночас посадовець визнав, що в цьому випадку загрози для військовослужбовця не було.

У цивільному автомобілі перебувала вагітна жінка. На запитання, чи надали їй військовослужбовці допомогу після застосування газового балончика, начальник обласного ТЦК відповів: «Наскільки мені відомо, ні».

Під час засідання комісії також порушили питання про ймовірне перебування одного з військовослужбовців у стані наркотичного сп’яніння. «Цей факт мені невідомий, не готовий сказати», – відповів начальник обласного ТЦК.

Як зазначили під час засідання ТСК, після конфлікту військовослужбовці залишили місце події, пошкодивши двері цивільного автомобіля.

Наразі одного з військовослужбовців взяли під варту, інший вийшов під заставу в розмірі 166 тис. грн.

Вінницький обласний ТЦК та СП проводить службове розслідування. Слідче управління обласної поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Парламентська ТСК очікує на результати службового розслідування та продовжує контролювати ситуацію.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що правоохоронці затримали двох працівників ТЦК у Вінниці за підозрою у хуліганстві. За версією слідства, військовослужбовці застосували газовий балончик під час конфлікту з цивільними та пошкодили їхній автомобіль. Підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Згодом, 17 листопада, Вінницький міський суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За матеріалами слідства, один із військовослужбовців перебував у стані наркотичного сп’яніння. Унаслідок застосування газу потерпілі отримали хімічні опіки очей. Водночас вони надали суду письмові заяви про відсутність претензій до підозрюваних.