Діти, які сильно залежать від схвалення оточення, можуть проводити в мережі дедалі більше часу через прагнення отримувати лайки

Підвищення віку самостійного користування соціальними мережами з 13 до 15 років не матиме відчутного психологічного ефекту для захисту дітей. Натомість потрібні дієві правила протидії кібербулінгу, обмеження небезпечного контенту та контроль екранного часу. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Діти і соцмережі: чи є сенс у заборонах? Україна готує знакове рішення».

За словами психологині Світлани Чуніхіної, соцмережі відіграють важливу роль у формуванні підліткової особистості. Діти використовують їх для спілкування, пошуку нових знайомств, самовираження та отримання зворотного зв’язку.

«Дослідження свідчать про те, що соціальні медіа потужно вкладаються у формування ідентичності, самосвідомості дитини. Зокрема, американські вчені з’ясували, що, маючи змогу експериментувати з різними «масками» й аватарами в мережевому середовищі, юнаки і юнки шукають відповіді на запитання: «Хто я?» – зазначає фахівчиня.

Водночас ризиків від користування соцмережами, за оцінкою психологині, більше, ніж переваг. Серед основних загроз вона називає надмірний екранний час – від чотирьох годин на добу, кібербулінг та доступ до небезпечного контенту.

Зокрема, діти, які сильно залежать від схвалення оточення, можуть проводити в мережі дедалі більше часу через прагнення отримувати лайки. Кібербулінг також стає масштабнішим через можливість анонімного цькування, а сексуалізований і жорстокий контент може негативно впливати на психологічний стан підлітків.

Коментуючи пропозицію Європейського Союзу підвищити вікову межу для самостійного користування соцмережами з 13 до 15 років, Чуніхіна зауважила, що діти розвиваються по-різному. До того ж 15-річні підлітки також залишаються вразливими до соціального тиску, булінгу та шкідливого контенту.

«Відчутного психологічного сенсу у підвищенні вікової межі у користуванні соцмережами з 13 до 15 років немає», – зазначає Чуніхіна.

На її думку, ефективнішим рішенням було б запровадження політик протидії кібербулінгу та поширенню деструктивного контенту, а також правил медіаспоживання. Саме обмеження віку без додаткових заходів може дати зворотний ефект.

«Спробуйте дитині заборонити щось, і вона неодмінно подвоїть свої зусилля, щоб отримати заборонене», – додає психологиня.

Нагадаємо, у листопаді міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що підтримує обмеження доступу дітей до соціальних мереж. Водночас він не назвав можливого вікового порогу та платформ, на які можуть поширити заборону.

Законопроєкт про обмеження доступу дітей до соцмереж поки не зареєстрований у Верховній Раді. Його напрацьовує спеціальна робоча група.