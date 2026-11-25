Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію електроенергії та тепла внаслідок російських атак. За попередніми оцінками, для закупівлі нового обладнання, необхідного для відновлення роботи станції, потрібно щонайменше €100 млн.

Також 25 листопада у частині областей України цілодобово діяли графіки відключень електроенергії. Причиною обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Завтра, 26 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на енергосистему. «Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію електроенергії та тепла внаслідок російських атак. За попередніми оцінками, для закупівлі нового обладнання, необхідного для відновлення роботи станції, потрібно щонайменше €100 млн.

Також 25 листопада у частині областей України цілодобово діяли графіки відключень електроенергії. Причиною обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.