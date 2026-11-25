Стало відомо чому соцмережі стали особливо небезпечними для дітей

Соціальні мережі негативно впливають на концентрацію уваги, пізнавальні здібності та емоційний стан дітей. Особливо вразливими до впливу цифрового контенту є молодші школярі, у яких ще недостатньо розвинені критичне мислення та здатність контролювати власні емоції. Про це психологиня Ольга Голубицька розповіла у матеріалі «Главкома» «Діти і соцмережі: чи є сенс у заборонах? Україна готує знакове рішення».

За словами фахівчині, молодші школярі ще не здатні повноцінно аналізувати інформацію, яку споживають у соціальних мережах. Зокрема, діти сприймають рекомендації блогерів як достовірну інформацію, не усвідомлюючи, що такий контент часто має рекламний характер.

За спостереженнями Голубицької, навіть десятирічні дівчатка почали дотримуватися дієт та купувати креми від зморшок під впливом побаченого у соцмережах.

Психологиня також звернула увагу на небезпеку соціальних мереж для підлітків. Через гормональні зміни та схильність до категоричного сприйняття світу вони особливо вразливі до емоційно травматичного контенту. За словами фахівчині, наслідками його споживання можуть стати самоушкодження та суїцидальні думки.

«Дитячий мозок не створений для такого навантаження, яке дають гаджети і соцмережі зі своїми алгоритмами», – зазначила Голубицька.

Психологиня послалася на довготривале дослідження за участю 6,5 тис. американських підлітків. За її словами, серед тих, хто проводив у соціальних мережах понад три години на добу, депресія та тривожні розлади траплялися вдвічі частіше.

Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), частка підлітків із проблемним використанням соціальних мереж зросла із 7% у 2018 році до 11% у 2022 році.

Голубицька пояснила, що синє світло екранів знижує вироблення мелатоніну, тоді як емоційно насичений контент спричиняє надмірне збудження нервової системи.

Нескінченна стрічка публікацій та короткі відеоролики, за словами психологині, надмірно стимулюють систему винагороди мозку. Через це дітям стає складніше припинити користування гаджетами, зосередитися на навчанні та підтримувати живе спілкування.

Окремою проблемою фахівчиня назвала поширення у соціальних мережах ідеалізованих фотографій, оброблених за допомогою фільтрів. Такий контент провокує невдоволення власною зовнішністю та сприяє розвитку розладів харчової поведінки. Серед інших загроз психологиня виокремила кібербулінг та ранній доступ дітей до порнографічного контенту.

Нагадаємо, в Україні розпочали підготовку законопроєкту про обмеження доступу дітей до соціальних мереж. Як йдеться у матеріалі «Главкома», психологи наголосили на необхідності боротьби з кібербулінгом, небезпечним контентом та надмірним екранним часом. Водночас фахівці застерегли, що самі лише вікові обмеження не розв’яжуть проблеми.