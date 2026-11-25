Новий Інтерсіті долатиме відстань від Києва до Львова менш ніж за шість годин

«Укрзалізниця» з 4 грудня запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті №777/778 сполученням Київ – Львів. Він курсуватиме без зупинок на проміжних станціях, а час у дорозі зі столиці до Львова становитиме 5 годин 58 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Новий рейс створено у партнерстві з Mastercard та ПУМБ. Він забезпечить додаткове сполучення між містами, маршрут між якими є одним із найпопулярніших серед українців.

Розклад руху нового поїзда Київ – Львів

зі Львова – відправлення о 06:18, прибуття до Києва о 12:30;

з Києва – відправлення о 17:00, прибуття до Львова о 22:58.

Продаж квитків уже розпочався. Для перегляду нової схеми розташування місць у поїзді пасажирам рекомендують оновити мобільний застосунок «Укрзалізниці».

Крім того, пасажирам буде доступний новий клас обслуговування «Комфорт», квитки до якого коштуватимуть дорожче.

Нагадаємо, у червні 2026 року «Укрзалізниця» призначала додатковий швидкісний поїзд між Києвом та Львовом. Час у дорозі становив шість годин. Рішення ухвалили через високий попит на квитки за цим напрямком.

Також у графіку руху на 2026 рік «Укрзалізниця» запровадила тактовий рух поїздів між Києвом та Львовом. Така модель передбачає відправлення рейсів за стабільними часовими інтервалами та дозволяє рівномірніше розподіляти пасажиропотік.

До слова, у серпні «Укрзалізниця» замовила десять нових пасажирських вагонів українського виробництва. Загалом протягом 2026 року станом на серпень компанія законтрактувала рекордні 102 вагони.