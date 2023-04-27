27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не ловіть лисиць і жодним чином не ображайте цих тварин

Сьогодні, 27 квітня, Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття, День азбуки Морзе, Всесвідній день тапіра, а також Всесвітній день нюху, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях і Всесвітній день графічного дизайну. Віряни вшановують пам'ять папи Мартина Сповідника.

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День азбуки Морзе

Цього дня народився Самюель Морзе, який створив спеціальний спосіб передавання інформації за допомогою крапок і тире. На цей час кодування інформації має дещо змінений вигляд. Все життя Самюель заробляв живописом, писав портрети.

1825 року він отримав повідомлення про тяжку хворобу дружини, але до моменту приїзду не застав її живою. На той час всі послання йшли дуже довго. Згорьований Морзе почав думати над винаходом, який би дав можливість людям надсилати повідомлення набагато швидше. На цю справу він витратив 13 років. В результаті він створив електромагнітний телеграф, який нині відомий як "апарат Морзе". Тоді ж з'явилися і спеціальні коди у вигляді крапок і тире – азбука Морзе.

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Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття (International Donor Conception Awareness Day)

Головна мета цього дня полягає в підвищені обізнаності про виклики і проблеми, з якими стикаються сім'ї і люди, які використовують для зачаття дітей донорів.

В результаті зачаття донором можуть виникати складні соціальні, емоційні та правові проблеми. Про них варто говорити вголос. Для цього проводять різноманітні семінари, конференції, лекції та інші заходи.

Всесвітній день тапіра

Це травоядний ссавець, який зовнішньо нагадує свиню з коротким, але дуже рухливим хоботом. Живуть ці тварини в лісах Південної Америки і Азії.

Проте тапіри настільки маловідомі, що навіть в цих регіонах про них мало що знають. Також великою проблемою є вирубання лісів і полювання на тапірів, що значно знижує їх популяцію.

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Всесвітній день нюху

Був заснований шотландцем Джорджем Доддом 1988 року.

Він був ученим-ароматистом, парфюмером, експертом із запахів та ароматерапевтом.

Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях (International Girls in ICT Day)

Святкується щороку четвертого четверга квітня.

Саме гендерні стереотипи за результатами досліджень зупиняють дівчат у виборі технічних спеціальностей.

Всесвітній день графічного дизайну

Це особливий різновид проєктної і художньої діяльності, результатом якої є об'єднання в одне ціле тексту, ідеї, зображення для концентрації уваги цільової аудиторії.

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Яке сьогодні церковне свято

27 квітня в церковному календарі – день пам’яті Мартина Сповідника. Народився в Тосканії (Італія) та отримав гарну освіту. Згодом вступив до кліру Римської церкви. Коли помер папа Феодосій, його обрали на престол папи Римського.

Це були саме ті часи, коли монофеліти поширювали свою єресь. Папа Мартин був затятим шанувальником християнства, тому скликав Помісний Собор у Римі, де засудив єретиків. Після цього він послав Константинопольському патріарху Павлу послання, де вмовляв повернутися до православного сповідання. За це правитель розгнівався на Мартина і звелів привести його на суд. Спочатку християнина не могли схопити, але згодом він все ж потрапив до їхніх рук.

654 року Мартина заслали на острів, а потім відправили на суд до Константинополя. Там йому висунули звинувачення, ув'язнили і засудили до страти. Кілька разів папі все ж пропонували піти на співпрацю з Константинопільською церквою, але Мартин відмовився. Його мужність так здивувала, що покарання вирішили змінити на заслання до Херсонеса. Там він і помер.

Що не можна робити цього дня

Не ловіть лисиць і жодним чином не ображайте цих тварин.

Не можна полювати на ворон.

Не лайтеся і не сваріться.

Народні прикмети і традиції на 27 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячний і теплий до хорошого врожаю; Будь ласка, читайте текст після реклами

ворони сидять близько до землі – буде тепло, а якщо літають – похолодання;

побачили двох журавлів – скоро зіграєте весілля;

якщо образили лисицю – нарветеся на шахраїв.

Іменини

Мартин, Іван, Антон.

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