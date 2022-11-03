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3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети

Юрій Лящук
glavcom.ua
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
3 листопада професійне свято відзначають ракетні війська й артилерія
фото: Генштаб ЗСУ

В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають два свята: День ракетних військ й артилерії і День інженерних військ України, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона.

День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії – державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії. Свято встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року.

Ракетні війська та артилерія – рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет.

Він призначений для ураження рухомої сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об'єктів протиповітряної оборони та інших важливих об'єктів при веденні бою. Ракетні війська та артилерія є основною вогневою силою в військових операціях, які проводяться Сухопутними військами, і виконують до 65-70% загального обсягу завдання з вогневого враження противника.

День інженерних військ України

Також сьогодні своє професійне свято відзначають інженерні війська. День інженерних військ встановлений згідно з Указом Президента від 27 жовтня 1999 року, «ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави».

У загальній структурі Збройних сил України інженерні війська належать до спеціальних військ. Організаційно частини і підрозділи інженерних військ входять до складу Сухопутних військ, військ протиповітряної оборони та Військово-морських сил, а у складі Військово-повітряних сил є інженерно-аеродромні частини і підрозділи. З інженерних військ виділилися у самостійні роди військ залізничні війська, війська зв’язку, автомобільні війська, танкові війська і навіть авіація.

Інженерні війська – це війська переднього краю. У військовий час атаку починають саме інженерні війська. Вони забезпечують мотострільцям і танкістам просування вперед. Воєнні інженери роблять проходи у замінованих полях й загородженнях супротивника, розчищають завали й руйнування для забезпечення руху своїх військ, проводять розмінування місцевості, споруд, доріг, аеродромів, станцій, вулиць.

3 листопада – Іларіона Великого

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети фото 1

В церкві 3 листопада вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського. Іларіон Великий жив у III-IV ст. на території Палестини, а Іларіон Псковоезерський – неподалік від Чудського озера в XV столітті. Іларіон Великий спочатку навчався наук в Олександрії, а потім повернувся на батьківщину і вирішив піти до відлюдників, які проживали неподалік від Гази.

Саме Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет, де і помер після того, як вклонився могилі Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, причому, передбачив свою смерть раніше.

Що стосується Іларіона Псковоезерського, то він був учнем преподобного Єфросіна Псковського і відомий як засновник Озерського Покровського монастиря на березі річки Жовчі, що впадає в Чудське озеро. Саме Іларіон став першим його настоятелем, а сама обитель згодом стала досить відомим релігійним центром. Причому, православ’я швидко поширювалося серед місцевих жителів, навіть незважаючи на близькість Лівонського ордену.

Народні прикмети

  • З цього дня мороз посилюється.
  • Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.
  • Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
  • Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.
  • Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.
  • Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.
  • Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.
  • Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.
  • Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.
  • Якщо повітря тепле, то буде відлига.
  • Якщо серед ваших покійних родичів були самогубці або нехрещені діти, то розсипте на перехресті крихти або пшоно, щоб задобрити їх душі.

Що не можна робити сьогодні

  • В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя.
  • Також не варто наражатися на небезпеку: не відвідуйте закинуті будівлі, не гуляйте ввечері наодинці, не конфліктуйте з незнайомцями тощо.
  • Сьогодні не рекомендують походи в ліс, адже це може закінчитися травмами або отруєнням.
  • Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
  • Не говорити погані речі про людей.

Іменини

3 листопада День ангела імені відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

Теги: Українська православна церква свято традиції

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