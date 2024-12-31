Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом

Чернишов подякував «кожному і кожній за стійкість, патріотизм і силу духу – і тим, хто продовжує боротися і працювати в Україні, і тим, хто представляє нашу країну за її межами»

Чернишов: Україна – це дім, де завжди чекають

Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом. Про це йдеться на сайті міністерства.

«Закликаю всіх зустріти 2025 рік за київським часом – Разом. Адже не важливо, в якій країні ви зараз знаходитесь, головне – бути українцем серцем і душею, відчувати себе громадянином України та прагнути кращого майбутнього для нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Чернишов подякував «кожному і кожній за стійкість, патріотизм і силу духу – і тим, хто продовжує боротися і працювати в Україні, і тим, хто представляє нашу країну за її межами».

«Ще один рік випробувань і викликів добігає кінця, проте ми вкотре показали світові нашу силу в єдності та взаємній підтримці. Ми продовжимо тримати зв’язок між усіма українцями, незалежно від того, де б ви не були. Тільки разом ми є нездоланною силою, яка здатна побороти будь-які труднощі», – заявив міністр. Він додав, що «Україна – це дім, де завжди чекають».

Нагадаємо, 3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

До цього він очолював правління НАК «Нафтогаз України». А ще раніше – Міністерство розвитку громад та територій.