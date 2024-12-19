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Зеленський відповів, чи відбудеться візит Келлога до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відповів, чи відбудеться візит Келлога до України
Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Ми очікуємо пана Келлога

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Україну. Це відбудеться до інавгурації Дональда Трапма. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

Зеленський зауважив, що він візи Келлога точно відбудеться.

«Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі», – сказав Зеленський, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.

Візит Келлога відбудеться ще до того, як Трамп офіційно обійме посаду президента, а отже, і до моменту призначення Келлога. Нагадаємо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.

Раніше Reuters повідомляло, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Джерела агентства поінформували, що Келлог у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Крім того, за даними джерел, команда Келлога працює над організацією зустрічей із лідерами країн у Парижі та Римі. При цьому планування поїздки все ще не завершене і маршрут може змінитися.

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Теги: Кіт Келлог війна Україна Володимир Зеленський США

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