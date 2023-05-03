Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня – Всесвітній день свободи преси
фото: Pixabay

У цей день не можна сваритися

Сьогодні, 3 травня, у світі відзначається Всесвітній день свободи преси і Всесвітній день Сонця. Православні віряни вшановують пам'ять святого Феодора.

Всесвітній день свободи преси

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси (World Press Freedom Day).

Це свято є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Ми повинні захищати ці права, оскільки вони представляють собою основу демократії і надають реальний вплив на життя людей в усьому світі.

Вільні ЗМІ та вільний доступ до інформації сприяють вирішенню завдань в області розвитку, підвищуючи обізнаність людей про стан справ в суспільстві. Таким чином, люди мають можливість стати активними учасниками соціально-політичних процесів і самостійно вирішувати свою долю. Але це можливо тільки за умови вільного доступу до достовірної інформації.

Всесвітній день свободи друку надає міжнародному співтовариству можливість віддати данину пам'яті професійним працівникам засобів масової інформації, які загинули при виконанні своїх обов'язків.

Всесвітній день Сонця

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця (Sun Day), іноді зване Всесвітнім днем Сонця або Міжнародним днем Сонця.

Сонце – найближча до Землі зірка, всі інші перебувають від нас незмірно далі. Наприклад, найближча до нас зірка Проксіма з системи Альфа Центавра знаходиться на відстані 4,22 світлових років від Сонця.

Для Землі Сонце – потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідні для рослинного і тваринного світу, і формує найважливіші властивості атмосфери Землі.

Як відомо, Сонце визначає екологію планети. Без нього не було б і повітря, необхідного для життя, – повітря перетворилося б в рідкий азотний океан навколо завмерлих вод і обледенілу сушу. Для нас, землян, найважливіша особливість Сонця в тому, що біля нього виникла наша планета, і на ній з'явилося життя.

Що не можна робити сьогодні

Для рибалок є дуже важлива заборона – не можна ловити рибу, тому що це сьогодні великий гріх. Є версія, що така заборона з'явилася тому що річкові риби в цей час часто метають ікру.
Не можна сьогодні сваритися, бо можна розбудити душі предків. Якщо ви розлучитеся сьогодні, то ще три роки будете холостим.
Сьогодні не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, тільки поминати предків. Якщо хтось не слухався і радів, до нього приходили біди і нещастя.

Народні прикмети

Не можна ловити рибу в цей день
Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.
Якщо з'явилися квіти первоцвіту – навесні буде тепло.
Маргаритки, які схилилися до землі, обіцяють дощі і негоду.
Заборонено сваритися, інакше душі предків турбуватимуться.
Народжений в цей день знаходиться під заступництвом своїх предків.
Якщо в цей день розлучитися – три роки холостим ходити.

Іменини

У середу, 3 травня, іменини відзначають власники Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення
Українці будуть зі світлом, попри ворожі атаки. Шмигаль повідомив хорошу новину
Українці будуть зі світлом, попри ворожі атаки. Шмигаль повідомив хорошу новину
Комісія Мінкульту передала у користування заповіднику 16 корпусів Лаври (фото)
Комісія Мінкульту передала у користування заповіднику 16 корпусів Лаври (фото)
В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: деталі
В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: деталі
Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Старлінк
Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Старлінк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
8231
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5440
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
3974
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3368
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення
3213
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
1 травня, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту