3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не можна сваритися

Сьогодні, 3 травня, у світі відзначається Всесвітній день свободи преси і Всесвітній день Сонця. Православні віряни вшановують пам'ять святого Феодора.

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Всесвітній день свободи преси

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси (World Press Freedom Day).

Це свято є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Ми повинні захищати ці права, оскільки вони представляють собою основу демократії і надають реальний вплив на життя людей в усьому світі.

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Вільні ЗМІ та вільний доступ до інформації сприяють вирішенню завдань в області розвитку, підвищуючи обізнаність людей про стан справ в суспільстві. Таким чином, люди мають можливість стати активними учасниками соціально-політичних процесів і самостійно вирішувати свою долю. Але це можливо тільки за умови вільного доступу до достовірної інформації.

Всесвітній день свободи друку надає міжнародному співтовариству можливість віддати данину пам'яті професійним працівникам засобів масової інформації, які загинули при виконанні своїх обов'язків.

Всесвітній день Сонця

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця (Sun Day), іноді зване Всесвітнім днем Сонця або Міжнародним днем Сонця.

Сонце – найближча до Землі зірка, всі інші перебувають від нас незмірно далі. Наприклад, найближча до нас зірка Проксіма з системи Альфа Центавра знаходиться на відстані 4,22 світлових років від Сонця.

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Для Землі Сонце – потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідні для рослинного і тваринного світу, і формує найважливіші властивості атмосфери Землі.

Як відомо, Сонце визначає екологію планети. Без нього не було б і повітря, необхідного для життя, – повітря перетворилося б в рідкий азотний океан навколо завмерлих вод і обледенілу сушу. Для нас, землян, найважливіша особливість Сонця в тому, що біля нього виникла наша планета, і на ній з'явилося життя.

Що не можна робити сьогодні

Для рибалок є дуже важлива заборона – не можна ловити рибу, тому що це сьогодні великий гріх. Є версія, що така заборона з'явилася тому що річкові риби в цей час часто метають ікру.

Не можна сьогодні сваритися, бо можна розбудити душі предків. Якщо ви розлучитеся сьогодні, то ще три роки будете холостим.

Сьогодні не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, тільки поминати предків. Якщо хтось не слухався і радів, до нього приходили біди і нещастя.

Народні прикмети

Не можна ловити рибу в цей день

Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.

Якщо з'явилися квіти первоцвіту – навесні буде тепло.

Маргаритки, які схилилися до землі, обіцяють дощі і негоду.

Заборонено сваритися, інакше душі предків турбуватимуться.

Народжений в цей день знаходиться під заступництвом своїх предків.

Якщо в цей день розлучитися – три роки холостим ходити.

Іменини

У середу, 3 травня, іменини відзначають власники Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.