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Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»

Кондиціонери для охолодження й обігріву повітря в приміщеннях крім способу монтажу та потужності розрізняються набором функцій

Сучасні побутові кондиціонери від компанії «Кондиціонери України» можуть охолоджувати та обігрівати повітря, осушувати його й активізувати циркуляцію по приміщенню без зміни температури. Це основні, базові режими, доступні в будь-якому кондиціонері, який можна сьогодні купити. Багато додатковий функцій також є загальними для всіх сучасних спліт-систем. Наприклад, поширеною є функція I feel (або Follow Me, в залежності від бренду) – регулювання температури відповідно до показань датчика, вбудованого в пульт дистанційного керування. Також у всіх моделях доступні функції самодіагностики, авторестарту (запуск зі збереженням налаштувань після відключення енергії). Але є окремі серії кондиціонерів з більш рідкісними функціями. Пропонуємо познайомитися з деякими з них.

Інтелектуальне регулювання вологості повітря

Ця функція реалізована в лінійці Ururu-Sarara бренду Daikin завдяки наявності в конструкції касети з пористою структурою. У режимі Sarara вона абсорбує надлишкову вологу з повітря. Якщо датчики сигналізують, що повітря в приміщенні стало занадто сухим, активізується режим Ururu, і ця волога витрачається на зволоження.

Функція провітрювання

Користувачі часто змішують функції вентиляції та провітрювання. Чим вони відрізняються? У першому випадку вентилятор, вбудований у корпус кондиціонера, просто рециркулює повітря у приміщенні без підмішування свіжого, створюється ефект вітерця та відчуття свіжості. Це один з базових режимів, доступних у всіх моделях. Функція провітрювання, або підмішування свіжого повітря з вулиці, доступна у низці кондиціонерів TCL (FreshIN), Midea (OxygenFresh) і ще в деяких. Оскільки кондиціонер рекомендується експлуатувати при закритих вікнах, концентрація кисню в повітрі поступово знижується, а концентрація вуглекислого газу зростає, для нормалізації газового складу повітря необхідно періодично організовувати провітрювання. Якщо купити кондиціонери з функцією підмішування та очищення вуличного повітря, можна забезпечити приплив кисню без втрат прохолоди або тепла.

Захист від обдування

Захист людей від обдування струменем повітря в різних моделях кондиціонерів реалізована по-різному:

  • функція теплого старту (захисту від холодного обдування) відноситься до числа базових. Суть у тому, що в режимі обігріву спочатку активується компресор, і тільки після нагрівання теплообмінника внутрішнього блоку до комфортної температури включається вентилятор, який переміщує тепле повітря по кімнаті;
  • деякі виробники розробили та впровадили інтелектуальний алгоритм управління положенням жалюзі з урахуванням даних, отриманих від датчиків присутності. Дефлектори автоматично направляють холодний повітряний струмінь так, щоб він оминав людей стороною;
  • найбільш передовим рішенням вважається технологія розсіювання повітряного потоку BreezeleSS в кондиціонерах Midea або WindFree в Samsung. Потік проходить через панелі з мікроперфорацією та розбивається на безліч тонких струменів, за рахунок чого обдув виходить м'яким, делікатним.

Кліматична техніка постійно вдосконалюється, пояснюють фахівці «Кондиціонери України». Так, можна купити кондиціонери Majesty від Cooper&Hunter, в яких мікроклімат регулює штучний інтелект. Він аналізує багато параметрів та адаптує налаштування кондиціонера відповідно до результатів цього аналізу.

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5 вересня, 10:19
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