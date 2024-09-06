Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса

Понад два роки Феміда досліджує обвинувальний акт щодо нардепа

Печерський районний суд Києва доручив начальнику столичної поліції доставити у приміщення суду народного депутата Гео Лероса, обвинуваченого у хуліганстві та невиконанні судового рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Згідно з текстом ухвали, примусовий привід обранця має бути виконано на 22 жовтня 2024 року. Таким чином Феміда задовольнила клопотання прокурора, який скаржився, що нардеп неодноразово проігнорував судові засідання, чим порушив свої обов’язки.

Що стосується відсутності обвинуваченого на судовому засіданні 20 серпня, то він заздалегідь через канцелярію попередив: того дня бере участь у пленарному засіданні Верховної Ради. Тому просив перенести розгляд справи.

Однак Феміда відмовила нардепу, наголосивши, що відсутність обвинуваченого позбавляє суд можливості розглянути кримінальне провадження по суті і винести законне і обґрунтоване рішення.

«Участь обвинуваченого Гео Лероса у пленарних засіданнях Верховної Ради не звільняє його від першочергового обов'язку постати перед судом при розгляді кримінального провадження щодо нього. Разом з тим, обвинуваченим не надано доказів на підтвердження його перебування на пленарному засіданні Верховної ради саме в день та час даного судового засідання (20.08.2024 о 15:00 год)», – сказано в ухвалі.

Як з’ясував «Главком», 20 серпня нардеп Лерос був присутній у сесійній залі парламенту, зокрема, голосував за «церковний» закон.

Як відомо, на початку 2022 року позафракційний нардеп і колишній позаштатний радник президента Гео Лерос поставив перед судом за те, що показав непристойний жест (середній палець) главі державі Володимиру Зеленському. Також парламентар обвинувачується у не виконанні рішення суду, згідно з яким він мав спростувати допис у Facebook про брата глави Офісу президента від березня 2020-го. Тоді Лерос заявив, що Денис Єрмак нібито від імені Офісу президента вів перемовини про працевлаштування невідомих людей.

фото: Телеграф

Нагадаємо, що раніше Гео Лероса відсторонено від парламентських засідань через те, що політик під час свого виступу назвав голову Офісу президента Андрія Єрмака «фсбшною гнидою». Президент Володимир Зеленський тоді був присутній у залі.