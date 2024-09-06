Відключення світла 7 вересня: «Укренерго» потішило українців

Українців просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів з 18:00 до 21:00

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію

Завтра, 7 вересня, застосування відключень не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Компанія звернулася до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо. А також не вмикати одночасно кілька потужних приладів з 18:00 до 21:00.

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію інфографіка «Укренерго»

«Укренерго» нагадує, що обмеження споживання – це наслідок атак росіян на українську енегросистему з початку року

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.