Відключення світла 7 вересня: «Укренерго» потішило українців
«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію
Завтра, 7 вересня, застосування відключень не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Компанія звернулася до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо. А також не вмикати одночасно кілька потужних приладів з 18:00 до 21:00.
«Укренерго» нагадує, що обмеження споживання – це наслідок атак росіян на українську енегросистему з початку року
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.
За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.
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