30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке
30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. У світі відзначається Шкільний день ненасильства та миру, в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого, а в народі цей день більше відомий як у народному календарі день Антона й Антоніни.
День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил
30 січня в Україні вже 10 років поспіль святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. Дата святкування випадає на 30 січня та є офіційною, проте не є вихідним днем та святкується працівниками ЗСУ на робочих місцях.
Головними обов’язками людини, яка займає таку посаду, є: проведення виховної роботи в армійських колах, психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, професійно-психологічний відбір призваних до ЗСУ громадян. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи і інші спеціалісти, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.
День Антона та Антоніни
У народному календарі 30 січня – Антона й Антоніни. У народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи збільшенню світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і передбачали, якою буде погода.
Шкільний день ненасильства та миру
30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Все своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступаючи проти насильства у будь-якому його прояві.
Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом впровадження філософії ненасильства. Він, маючи можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю та домагався незалежності Індії мирними способами. На жаль, за іронією життя, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.
Традиції, звичаї дня
Кажуть: «Антоніна – зими половина». Це був своєрідний переломний момент, коли половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди, і, цілком можливо, що селянину довелося б зіткнутися з суворими буднями, пов’язаними з нестачею припасів і корми для худоби.
Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи збільшенню світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і говорили про те, якою буде погода.
Народні прикмети
- Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили про те, що на наступний день вдарять сильні морози. «Антон хитрий з усіх боків» — таке прислів’я існувала в старовину
- На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей — щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце
- Якщо весь день 30 січня була відлига — чекай ранньої весни і гарного улову риби
- Якщо сонце 30 січня здалося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни
- Йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна
- Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними
- Лисиця лягла на сніг — будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання
- Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар — можна сподіватися на хороший урожай зернових культур
- У місяці 30 січня роги круті — погода буде сонячною і морозною
- Ясне небо і місячна ніч — буде мало врожаю
- Відлига на Антона — опадів навесні практично не буде
- Ясний і безвітряний день 30 січня — чекай похолодання
- Якщо людина народилася 30 січня, то він відрізняється веселою вдачею. В якості талісмана йому рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.
Що не можна робити сьогодні:
- Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке;
- Не бажано у цей день зловживати спиртними напоями, а також переїдати.
- Не можна нині минати нужденних.
- У цей день жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.
Іменини
30 січня День ангела імені відзначають: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.
До слова, у Києві готуються відсвяткувати 25 років побратимства із Мехіко.