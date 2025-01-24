Затриманий за провал оборони Харківщини генерал Галушкін захотів стати солдатом

Екскомандир оперативно-тактичного угруповання «Харків» проситься воювати на фронті у званні рядового солдата

Колишній командир оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадний генерал Юрій Галушкін, якого правоохоронці затримали у справі про прорив оборони у Харківській області, заявив, що готовий піти на фронт у званні рядового солдата. Його заяву опублікував адвокат Михайло Величко.

Галушкін зазначив, що наразі по всій лінії фронту йдуть запеклі бої, є втрати людей і територій. Але це, за його словами, відбувається не тому, що командирам бракує професіоналізму, а через те, що окупанти кидають на смерть своїх солдатів, не рахуючи втрати.

«Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати», – пише він.

Генерал назвав судовий процес проти нього «свавіллям» і заявив, що у СІЗО йому вручили нову підозру про спробу втекти від правосуддя.

«Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров’я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь», – заявив бригадний генерал.

Екскомандир оперативно-тактичного угруповання «Харків» згадав своє призначення головнокомандувачем Сил територіальної оборони до початку повномасштабного вторгнення і заявив, що тоді 6 тис. людей перетворили на 32 бригади та 115 тисяч бійців.

Лист Юрія Галушкіна фото: Facebook/Михайло Величко

«Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги. А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири», – підсумував військовий.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу. Однак екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» знову затримало ДБР на виході з СІЗО.

Правоохоронці з'ясували, що під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями «сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї окремої бригади ТрО».