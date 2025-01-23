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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Трамп підіймає ставки у переговорах з Путіним

glavcom.ua
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Трамп під час зустрічі з Путіним у Гельсінкі у 2018 році
фото: EPA-EFE

Якщо Трамп все ж публічно вліз у війну – здати назад у нього не вийде

24 години після інавгурації минули. Ультиматум Трампа Путіну: «Я не збираюсь завдавати шкоди Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним – незважаючи на брехню радикальних лівих про «Росію, Росію, Росію». Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши майже 60 мільйонів життів.

З огляду на все це я збираюсь зробити для Росії, чия економіка зазнає краху, і для президента Путіна дуже велику послугу. Давайте укладемо угоду зараз і зупинимо цю безглузду війну! Далі буде лише гірше.

Якщо ми не досягнемо угоди найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн, які беруть участь у цьому процесі.

Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким чи важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Час домовитися. Жодних більше втрат життів!».

***

Отак і виглядає трампівська «агресивна манера ведення переговорів». Трамп дійсно вирішив не тягнути кота за різне і спробувати вирішити проблему одразу, з розгону.
Тому просто взяв – і підняв ставки: «або-або». Або Путін все ж йде на загострення і отримує все, обіцяне Трампом (бо той у жодному разі не погодиться виглядати балаболом і слабаком).

Бо якщо Трамп все ж публічно вліз у війну – здати назад у нього не вийде. У сенсі, якщо Путін ризикне відмовитись від «великої (і коштовної) послуги Трампа» - 47-му президенту США так чи інакше доведеться карати Росію, збільшувати допомогу Україні і втілювати свої погрози та обіцянки в реальність.

Або Путін зіскакує з агресивної позиції і йде на переговори – причому одразу з надламаною позицією «того, що піддався і визнав право іншого командувати».

У принципі, заяву Трампа можна розцінювати як ультиматум. Причому дуже показово, яку форму повідомлення про ультиматум обрав Трамп: це послуга, причому дуже велика, Путіну і Росії.

У термінах Трампа: це те, за що Путін і Росія йому винні і муситимуть розплатитись. Так, це ризикована стратегія, але подивимось, чи спрацює.

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Джерело
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Теги: росія тарифи податки санкції війна путін Україна переговори

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