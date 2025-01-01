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Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні – Зеленський
Більша частина дронів не досягла своїх цілей
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зеленський подякував усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку російських дронів, які країна-окупант запустила в України у новорічну ніч. 

«Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні», – написав він у мережі.

Зеленський нагадав, що сто одинадцять ударних дронів було запущено цієї ночі Росією проти наших міст.

«Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні», – йдеться у заяві президента України. 

Зеленський подякував усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців: «Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя. Дякую вам!». 

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.  Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. 

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Теги: ворог робота рятувальники Володимир Зеленський армія окупанти

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