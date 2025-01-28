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Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України
Безугла раніше писала, що не вважає, що «наша державність має бодай столітню історію» і розкритикувала державний гімн України
фото: facebook.com/bezuhlamariana

«Подивіться на наш гімн. Мені, чесно, некомфортно його співати»

Народна депутатка України Мар'яна Безугла переписала текст державного гімну «Ще не вмерла Україна» на свій лад. Новий варіант вона опублікувала у соцмережах.

«Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду». Безугла також попросила оцінити свої старання.

Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 1
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

Таку творчість нардепка вирішила проявити, посилаючись на свій допис у День Соборності України. Тоді вона написала, що не вважає, що «наша державність має бодай столітню історію» і розкритикувала державний гімн України.

«Подивіться на наш гімн. Мені, чесно, некомфортно його співати: все це «ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля» – начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо «ще не вмерла», то й вмре?», – написала нардепка.

Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 2
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

У коментарях були люди, які підтримали ідею нардепки змінити гімн.

Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 3
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana
Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 4
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

Однак більшість людей у коментарях зазначило, що такі зміни не на часі, до того ж, для зміни тексту потрібна зміна Конституції та бажання народу.

Один із користувачів натякнув на серію останніх дописів Безуглої, за які вона отримала у мережі чимало хейту
Один із користувачів натякнув на серію останніх дописів Безуглої, за які вона отримала у мережі чимало хейту
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana
Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 5
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana
Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 6
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

У коментарях також свою думку написав військовослужбовець Сергій Гнезділов, який раніше публічно пішов у СЗЧ. Він іронічно зазначив, що до нардепки зверталися щодо зміни термінів служби, однак, «подякував» і за ініціативу з державним гімном.

Некомфортно співати оригінал. Безугла «переписала» гімн України фото 7
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла нарвалася на негативну реакцію мережі та колег після того, як написала допис, у якому підтримала ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

Так, 23 січня Олексій Арестович обурив мережу черговим дописом. Він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, котрі, за його словами «повзали на колінах», а також звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ.

Разом з тим, народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати позицію Арестовича. Вона зазначила, що знає його особисто, і «ніколи не поділяла хейту в його сторону». На її думку, Арестович «випереджає нас у розумінні багатьох речей».

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Теги: Україна День Соборності Мар’яна Безугла гімн скандал

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