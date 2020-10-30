30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею
Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків.
Також в п'ятницю, 30 жовтня, в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.
Яке сьогодні релігійне свято
30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника. Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.
Народні прикмети й традиції
- Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози;
- Якщо гримить, то зима буде теплою;
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;
- Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;
- Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує;
- Не можна лаятися та сваритись з оточенням;
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;
- Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею;
- Не можна ходити босим по росі.
Хто святкує день ангела
У п'ятницю, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій