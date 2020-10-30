30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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30 жовтня в Україні відзначають День тренера

Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Також в п'ятницю, 30 жовтня, в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Яке сьогодні релігійне свято

30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника. Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

Народні прикмети й традиції

Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози;

Якщо гримить, то зима буде теплою;

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує;

Не можна лаятися та сваритись з оточенням;

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;

Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею;

Не можна ходити босим по росі.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій