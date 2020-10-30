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    Суспільство

    30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    30 жовтня в Україні відзначають День тренера - 30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    30 жовтня в Україні відзначають День тренера

    Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею

    Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

    Також в п'ятницю, 30 жовтня, в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

    Яке сьогодні релігійне свято

    30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника. Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози;
    • Якщо гримить, то зима буде теплою;
    • Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;
    • Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;
    • Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує;
    • Не можна лаятися та сваритись з оточенням;
    • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;
    • Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею;
    • Не можна ходити босим по росі.

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій

    свята традиції
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