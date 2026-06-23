Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну
Лавров стверджує, що всі заяви західних країн нібито зводяться до вимог «капітуляції Москви»
фото з відкритих джерел

Лавров заявив про «провал» Заходу як посередника у війні проти України та звинуватив його у підтримці Києва

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився журналістам, що всі сподівання на Захід як на «чесного посередника» у врегулюванні війни проти України нібито «провалилися», а західні країни більше не варто сприймати серйозно. Про це пише «Главком».

За словами Лаврова, США начебто відмовляються від ролі ефективного посередника у переговорах щодо України, водночас посилюючи санкційний тиск на Росію.

«Не хочу навіть думати про те, що саміт на Алясці був задуманий, щоб виграти час для озброєння Києва, але насправді все вийшло так, як вийшло», – заявив Лавров.

Він також озвучив низку звинувачень на адресу Заходу, зокрема, стверджував, що всі заяви західних країн нібито зводяться до вимог «капітуляції Москви».

За його словами, у заяві за підсумками саміту G7 в Евіані йдеться лише про підтримку України зброєю та посилення санкцій проти Росії, а слова «мир» і «врегулювання» там начебто не використовуються. Глава російського МЗС заявив, що Захід прагне припинення вогню, щоб отримати час для подальшого озброєння України та розгортання «Коаліції охочих», а Європа нібито «стає головною загрозою миру та безпеці» та «висуває Зеленського в авангард війни проти Росії».

Водночас Лавров заявив, що Росія нібито готова відновити переговори з Україною «з тієї точки, на якій вони зупинилися».

Заяви російського дипломата прозвучали на тлі продовження західної військової підтримки України та санкційного тиску на Росію.

Заступник постпреда США при ООН Ден Негря закликав Україну та Росію повернутися за стіл переговорів для завершення війни

Як повідомляв «Главком» Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у захисті свободи і суверенітету, зокрема на тлі ударів РФ по найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, включно з атаками на Києво-Печерську лавру.

Раніше «Главком» писав про те, що російські пропагандисти почали моделювати втрату Криму. До слова, Сили спеціальних операцій повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал. 

Читайте також:

Теги: переговори Сергій Лавров Європа росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фронті «Альфа» – один із кращих підрозділів, цифри говорять самі за себе
«Альфі» – 32. Як СБУ здобуває Україні козирі у війні
Сьогодні, 12:25
ЗСУ змогли повернути значну частину територій завдяки новій тактиці
Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом
1 червня, 09:55
Росіяни завдали удару по житловому сектору Шостки
Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
31 травня, 09:05
Розвідка наголошує, що у Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
1 червня, 20:18
Лідери скоординували дипломатичні кроки на найближчий час
Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7
9 червня, 01:09
Зеленський прокоментував удари по Росії
«Якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва»: Зеленський попередив Росію про жорстку відповідь
18 червня, 12:42
Дрони вдруге за три дні уразили підприємство в Капотні
Дрони уразили Московський НПЗ: відео масштабної пожежі
18 червня, 07:17
В Іркутській області 15 червня розбився бомбардувальник Ту-22M3
Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
15 червня, 20:06
Колосков дав невтішний для російського футболу прогноз
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
7 червня, 14:31

Суспільство

Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну
Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: троє загиблих, понад 20 поранених (оновлено)
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: троє загиблих, понад 20 поранених (оновлено)
Нацбанк визнав Смілянського непридатним до управління «Укрпоштою»
Нацбанк визнав Смілянського непридатним до управління «Укрпоштою»
У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг
У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua