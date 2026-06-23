Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну

Лавров заявив про «провал» Заходу як посередника у війні проти України та звинуватив його у підтримці Києва

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився журналістам, що всі сподівання на Захід як на «чесного посередника» у врегулюванні війни проти України нібито «провалилися», а західні країни більше не варто сприймати серйозно. Про це пише «Главком».

За словами Лаврова, США начебто відмовляються від ролі ефективного посередника у переговорах щодо України, водночас посилюючи санкційний тиск на Росію.

«Не хочу навіть думати про те, що саміт на Алясці був задуманий, щоб виграти час для озброєння Києва, але насправді все вийшло так, як вийшло», – заявив Лавров.

Він також озвучив низку звинувачень на адресу Заходу, зокрема, стверджував, що всі заяви західних країн нібито зводяться до вимог «капітуляції Москви».

За його словами, у заяві за підсумками саміту G7 в Евіані йдеться лише про підтримку України зброєю та посилення санкцій проти Росії, а слова «мир» і «врегулювання» там начебто не використовуються. Глава російського МЗС заявив, що Захід прагне припинення вогню, щоб отримати час для подальшого озброєння України та розгортання «Коаліції охочих», а Європа нібито «стає головною загрозою миру та безпеці» та «висуває Зеленського в авангард війни проти Росії».

Водночас Лавров заявив, що Росія нібито готова відновити переговори з Україною «з тієї точки, на якій вони зупинилися».

Заяви російського дипломата прозвучали на тлі продовження західної військової підтримки України та санкційного тиску на Росію.

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