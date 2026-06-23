Нацбанк визнав Смілянського непридатним до управління «Укрпоштою»

Регулятор зобов’язав компанію відсторонити гендиректора та знайти нового керівника протягом двох місяців

Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ. Про це повіомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення регулятора.

У Нацбанку зазначили, що рішення було ухвалене після аналізу виявлених порушень у діяльності «Укрпошти», а також співбесіди з керівником компанії.

У НБУ дійшли висновку, що Смілянський не продемонстрував достатнього рівня знань законодавства та нормативних актів регулятора, необхідних для належного управління компанією як надавачем фінансових платіжних послуг.

Зокрема, йдеться про питання корпоративного управління, внутрішнього контролю, фінансового моніторингу та управління ризиками.

Відповідно до законодавства, уповноважений орган «Укрпошти» повинен протягом п'яти робочих днів відсторонити Ігоря Смілянського від виконання обов'язків керівника. Після цього компанія матиме два місяці для призначення нового керівника, який відповідатиме вимогам професійної придатності.

У Нацбанку також нагадали, що протягом 2023–2026 років до «Укрпошти» неодноразово застосовувалися заходи впливу через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу та недоліки в системах управління ризиками і внутрішнього контролю.

Крім того, у березні 2026 року НБУ визнав неналежною систему корпоративного управління та внутрішнього контролю в компанії. Конфлікт між керівництвом «Укрпошти» та Національним банком триває вже кілька місяців.

Раніше Смілянський публічно критикував позицію голови НБУ Андрія Пишного щодо діяльності підприємства та звинувачував регулятора у спробах дискредитувати компанію.

Очільник «Укрпошти» заявляв, що не погоджується з оцінками Нацбанку щодо корпоративного управління, стратегії розвитку та системи керівництва. Також він наголошував, що підприємство продовжує модернізацію, автоматизацію логістики та розвиток нових напрямків діяльності.

Одним із ключових предметів суперечки між сторонами залишався проєкт створення банку фінансової інклюзії на базі активів, переданих в управління «Укрпошті».

Нагадаємо, наприкінці березня Національний банк поставив під сумнів професійну компетентність Ігоря Смілянського після заяв «Укрпошти» про намір оскаржити штраф, накладений регулятором. Тоді між керівництвом компанії та НБУ розгорнулася публічна дискусія щодо корпоративного управління, фінансового контролю та подальшої стратегії розвитку підприємства.