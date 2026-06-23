Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є загиблий

Ракета влучила в об'єкт промислової інфраструктури, кількість постраждалих зросла до трьох людей

Російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Спочатку влада поінформувала про влучання в об'єкт промислової інфраструктури та уточнення інформації щодо можливих постраждалих.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив про жертву та поранених. «Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено промислову інфраструктуру міста. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Також повідомлялося про ракетну небезпеку для Одеської області. Інформація щодо можливих наслідків атаки в регіоні уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Для обстрілів російські військові застосовували ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети, FPV-дрони та інші безпілотники.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 56 населених пунктів регіону, а поранення дістали семеро людей. Для атак окупанти застосовували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Найбільше ударів було завдано саме дронами – загалом російська армія використала 769 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони.