У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг

Тепер повернення коштів доручать приватним стягувачам, чий дохід напряму залежатиме від того, скільки грошей їм вдасться повернути підприємству

Загальна сума заборгованості населення перед підприємством продовжує зростати

Мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами.

Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству, пише «Главком».

МКП «Миколаївводоканал» оголосило тендер на залучення колекторських агентств, які працюватимуть із мешканцями, що мають заборгованість за послуги підприємства. Очікувана вартість закупівлі становить 1,24 млн грн, тоді як прогнозована сума, яку планують стягнути, – 6,2 млн грн.

Абоненти заборгували понад 6 млн гривень Скриншот ProZorro

Відповідні дані оприлюднені у системі публічних закупівель Prozorro. Тендер оголосили 22 червня, а заявки від потенційних підрядників прийматимуть до 30 червня. Фінансування послуг передбачене за рахунок бюджету водоканалу.

Підрядник має підтвердити досвід роботи у сфері стягнення заборгованості. Тендерні умови передбачають оплату лише за результат. Якщо колектори не забезпечать фактичного повернення коштів у конкретному місяці, водоканал не підписуватиме акт виконаних робіт і не оплачуватиме послуги.

Завдання колекторів - домогтися погашення боргів через листи, претензії та інші форми комунікації з неплатниками Скриншот ProZorro

Реєстр боржників підприємство передаватиме колекторам поетапно. Заборгованість вважатиметься погашеною, якщо споживач перерахує кошти під час дії договору або протягом місяця після його завершення.

Найбільше абоненти боргують за водопостачання та водовідведення

Особлива увага – до боргів за абонентську. За цією статтею миколаївці накопичили понад 42 млн грн заборгованості. Частина мешканців, як зазначають у водоканалі, не оплачувала цей платіж із моменту його запровадження у 2022 році.

«За чотири роки майже 47 тис. абонентів жодного разу не внесли оплату за абонплату, що призвело до накопичення значних боргів», – йдеться у повідомленні.

Загальна сума заборгованості населення перед підприємством також продовжує зростати. Станом на 1 січня 2026 року вона становила 235,4 млн грн. До квітня показник зріс до 235,5 млн грн, а вже у травні-червні перевищив 258 млн грн.

«Через заборону відключати воду в житлових будинках під час воєнного стану частина споживачів продовжує накопичувати борги», – цитує керівництво підприємства місцеве видання «Миколаївські новини.»

Нагадаємо, у травні борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн. Як повідомляв «Главком» станом на кінець 2025 року загальний борг 31 водоканалу становив 10,2 млрд грн. При цьому 85% заборгованості сформували два підприємства з прифронтових областей.

Раніше «Главком» писав про те, що державні боржники залишаються головною проблемою балансуючого ринку електроенергії. Це продовжує негативно впливати на роботу енергосистеми та потребує системного втручання держави.