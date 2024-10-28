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Місячний календар на листопад 2024: коли новий та повний Місяць?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Місячний календар на листопад 2024: коли новий та повний Місяць?
У листопаді Місяць буде в фазі Молодика 1 числа, а в повні – 15 числа.
фото: glavcom.ua

Актуальний місячний календар на листопад 2024

Місяць завжди був важливим орієнтиром для людей. Ще з давніх часів за ним орієнтувалися в морській навігації, планували роботи на полях, відстежували вдалі дні для риболовлі та мисливства. Зараз місячні календарі так само актуальні для різних цілей. Тому «Главком» підготував календар фаз Місяця на листопад 2024 року. 

Фази Місяця у листопаді 2024

  • 1 листопада – новий Місяць, або Молодик.
  • 2-14 листопада – зростаючий Місяць.
  • 15-16 листопада – повний Місяць, або повня.
  • 17-30 листопада – спадаючий Місяць.

Доречі, фазу Місяця можна визначити за допомогою легкого візуального трюку. Уявіть, що нічне світило – це гігантська літера на небі. Якщо обриси нагадують літеру «С», це період, коли місячний диск зменшується (тобто Місяць спадаючий). А от коли ви бачите щось схоже на «Р», якщо приставити збоку риску, це свідчить про те, що Місяць росте, поступово набираючи повноти.

Місячний календар на листопад 2024
Місячний календар на листопад 2024
інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у листопаді 2024

Молодик, або як його ще називають, новий Місяць, припадає на третє листопада. У цю пору нічне світило займає позицію прямо між Землею та Сонцем, внаслідок чого його освітлена сторона стає невидимою для земних спостерігачів.

З давніх часів ця фаза символізує відродження та новий старт. Тому багато хто вважає цей час ідеальним для запуску нових проєктів чи розробки майбутніх планів. Це наче чиста сторінка, яка спонукає до творчості та інновацій.

Як новий Місяць впливає на людину

Період, коли Місяць оновлюється, часто супроводжується помітним сплеском життєвих сил та креативності у багатьох людей. Ця фаза вважається сприятливою для оздоровчих практик, як для розуму, так і для тіла. 

Нерідко спостерігається покращення якості відпочинку вночі, а денна активність зазнає природного підйому. Багато хто відчуває себе більш жвавим та повним ентузіазму, ніби налаштовуючись на ритм космічного оновлення.

Повний Місяць у листопаді 2024

У листопаді фаза повного Місяця припадає на 15 число. Багато хто розглядає цю фазу як ідеальний час для завершення розпочатих ініціатив. Ця фаза створює особливу атмосферу для рефлексії та оцінки результатів, допомагаючи підвести риску під певним життєвим періодом та приготуватися до нового циклу.

Як повний Місяць впливає на людину

У цей час багато хто помічає, що їхній емоційний стан дещо дестабілізується. Деякі люди відчувають себе більш вразливими, ніж зазвичай, або навпаки – відчувають незвичайну втому.

Не дивно, якщо в цей період ви помітите, що ваш настрій змінюється частіше, ніж зазвичай, або ж ваш енергетичний рівень коливається протягом дня. Ці зміни можуть бути ледь помітними для одних і досить значними для інших, адже кожен реагує на місячні цикли по-своєму.

Сприятливі та несприятливі дні листопада

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів припадають на період з 2 по 14 листопада, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 3, 7, 12, 16, 21, 25, 29 листопада.

Несприятливі дні: 1 листопада (Молодик) та 15-16 листопада (повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Варто також звернути увагу на потенційно складніші дні: 2, 6, 9, 15, 19, 24, 27 листопада.

Сприятливі дні за сферами

  • Робота: найкращий період для нових проєктів – з 2 по 14 листопада.
  • Стосунки: найсприятливіші дні для покращення взаємин – 3, 9, 13, 17, 21, 25 листопада.
  • Подорожі: чудові дати для подорожей – 6, 10, 15, 19, 23, 28 листопада.
  • Спортивні та творчі експерименти: рекомендуються дні, що припадають на 4, 8, 12, 16, 20, 24 листопада.

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Теги: здоров'я Планета Земля Місяць календар

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