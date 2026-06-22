В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня

Вдень у столиці температура близько 30°

Сьогодні, 22 червня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°, у східних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Прогноз погоди на 22 червня Укргідрометцентр

У понеділок, 22 червня, у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°, у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Як відомо, пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. Про це розповів завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух.

За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.