Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
Івану Козлову назавжди 38 років
колаж: glavcom.ua

Захисник України Іван Козлов народився та виріс у Каневі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Козлова.

Під час проходження військової служби 9 червня 2026 року помер військовослужбовець із Канева Іван Козлов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Канівську міську раду.

Іван Козлов народився та виріс у Каневі. Навчався у загальноосвітній школі №6, згодом здобував освіту в Канівському училищі культури. Після завершення навчання працював у Києві.

Захисник України Іван Козлов народився та виріс у Каневі
Захисник України Іван Козлов народився та виріс у Каневі
фото: Канівська міська рада

Військову службу солдат Іван Козлов проходив на посаді стрільця – номера обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону однієї з військових частини.

Вірний військовій присязі на вірність українському народові, захисник України помер під час виконання службових обов’язків. Йому було лише 38 років.

У військового залишились мама, батько, дядько, сестра, племінники, рідні та близькі.

Поховали героя 22 червня 2026 року на центральному кладовищі (Алея Слави). Відповідно до розпорядження міського голови у громаді в цей день оголошувався День жалоби та трауру.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
24 травня, 14:32
Артем Поліщук уклав контракт із Національною гвардією України у березні 2023 року
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Поліщука
29 травня, 09:00
Іващенко зустрівся з президентом
Президент назвав один із ключових напрямків майбутніх російських ударів
2 червня, 18:12
Вероніка Чуян та її сини Штайві Джейкоб (2023 року народження) та Штайві Джасім (2021 року народження)
Бігла з дітьми до укриття: під час удару по Києву загинула молода мама Вероніка Чуян
3 червня, 11:54
Рютте зробив заяву про війну та росіян
Рютте у Києві звернувся до росіян
3 червня, 17:33
Міський голова Конотопа повідомив про перебої з електро- та водопостачанням
У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою
6 червня, 17:46
ОАЕ хочуть гарантувати собі безпеку та відновлення економічного статусу Дубая
Reuters: ОАЕ виділять Ірану мільярди доларів в обмін на припинення атак
12 червня, 23:41
Володимиру Дендурі назавжди 19
Поліг під час стрілецького бою з ворогом у Ямполі. Згадаймо Володимира Дендуру
15 червня, 09:00
«Рамштайн», повернення тіл загиблих Україні. Головне за 18 червня 2026
«Рамштайн», повернення тіл загиблих Україні. Головне за 18 червня 2026
18 червня, 21:24

Суспільство

У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг
У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 23 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 червня 2026: традиції та молитва
Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується
Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується

Новини

В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
21 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua