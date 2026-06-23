Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова

Захисник України Іван Козлов народився та виріс у Каневі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Козлова.

Під час проходження військової служби 9 червня 2026 року помер військовослужбовець із Канева Іван Козлов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Канівську міську раду.

Іван Козлов народився та виріс у Каневі. Навчався у загальноосвітній школі №6, згодом здобував освіту в Канівському училищі культури. Після завершення навчання працював у Києві.

Захисник України Іван Козлов народився та виріс у Каневі фото: Канівська міська рада

Військову службу солдат Іван Козлов проходив на посаді стрільця – номера обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону однієї з військових частини.

Вірний військовій присязі на вірність українському народові, захисник України помер під час виконання службових обов’язків. Йому було лише 38 років.

У військового залишились мама, батько, дядько, сестра, племінники, рідні та близькі.

Поховали героя 22 червня 2026 року на центральному кладовищі (Алея Слави). Відповідно до розпорядження міського голови у громаді в цей день оголошувався День жалоби та трауру.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.